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Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den flaş itiraf!

13.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den flaş itiraf!

Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanmasının ardından ortaya iki iddia atılmıştı. Küpeli'nin maddi sıkıntılar yaşadığı, eve gelen borçlardan Demet Şener’in artık rahatsız olduğu için boşandığı iddia edilmişti. Bir diğer iddia ise, Cenk Küpeli'nin baba olma isteğine Şener'in olumsuz yanıt vermesiydi. Şener, bu iki iddiaya cevap verdi. İşte Şener'in son dakika açıklaması...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.

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'YENİ BİR ÇOCUK İÇİN HAZIR HİSSETMİYORUM'

Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.
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'MADDİ VE MANEVİ SORUN YAŞAMADIK'

Bu konuyu karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar verip ayrıldık. Evliliğimiz boyunca maddi ve manevi bir sorun yaşamadık. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek ortaya atılan iddialara cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nolmuş yani öncekiler den arakladiklarinla biraz bakiverseydin şu çocuk cagiza
NE MİDE VAR BAZI ERKEKLERDE..

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