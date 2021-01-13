Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den flaş itiraf!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.

'YENİ BİR ÇOCUK İÇİN HAZIR HİSSETMİYORUM'

Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.



'MADDİ VE MANEVİ SORUN YAŞAMADIK'

Bu konuyu karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar verip ayrıldık. Evliliğimiz boyunca maddi ve manevi bir sorun yaşamadık. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek ortaya atılan iddialara cevap verdi.





