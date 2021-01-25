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Cenk Tosun, Everton'dan ayrılabilir

25.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Cenk Tosun, Everton'dan ayrılabilir

Premier Lig ekiplerinden Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun ile West Bromwich Albion'ın ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz basını, Milli futbolcu Cenk Tosun'un, Premier Lig ekibi Everton'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki golcü, takımdan ayrılmayı planlıyor.

Cenk Tosun'un bu kararı vermesinde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almaması olduğu belirtildi.

Habere göre Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, Everton'ın satmaya sıcak baktığı tecrübeli futbolcu ile ilgileniyor. Avrupa Şampiyonası'na hazır olmak isteyen Cenk Tosun'un da teklif gelmesi halinde kabul edebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda geleceğine dair konuşan milli futbolcumuz, 2-3 hafta içerisinde nasıl bir yol izleyeceğine karar vereceğini söylemişti.

FA Cup'ta karşılaşacakları Sheffield Wednesday maçı öncesi açıklama yapan teknik direktör Carlo Ancelotti ise, Cenk Tosun ile ayrılık konusunda bir görüşme yapmadıklarını dile getirmişti.

2018 yılında Beşiktaş'tan, Everton'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, İngiliz ekibi ile çıktığı 58 resmi maçta 11 kez fileleri havalandırıp 6 da gol pası verdi.

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