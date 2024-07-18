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Cenk Tosun Hull City galibiyetinin ardından konuştu! "Bugünü iple çekiyordum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 23:36
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, 5-1'lik Hull City galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cenk Tosun Hull City galibiyetinin ardından konuştu! "Bugünü iple çekiyordum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, 5-1 kazanılan Hull City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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"BUGÜNÜ İPLE ÇEKİYORDUM"

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Cenk Tosun, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarı ile buluşmak çok güzel oldu. Bugünü iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum. Çok net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Çok mutluyuz." dedi.

"ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM"

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Adaptasyonu ile ilgili konuşan Cenk, "Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı diyebilirim. Milli Takım'dan arkadaşlarım var. Dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var. Gerçekten hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun son dakika beşiktaş fenerbahçe
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