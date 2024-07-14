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Cenk Tosun için olay yaratan sözler! ''Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası ömür boyu...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 17:53
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştı. Bu olayın ardından Beşiktaş'ın efsane tribün lideri ve yazar Alen Markaryan, Cenk Tosun hakkında olay yaratan ifadeler kullandı.

Cenk Tosun için olay yaratan sözler! ''Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası ömür boyu...''

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ

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Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

CENK İÇİN OLAY SÖZLER

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Beşiktaş'ta öne gelen isimlerden biri olan Alen Markaryan, Cenk Tosun'un transferini değerlendirdi. Markaryan, "Beşiktaş kaptanı olmuş bir futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur. Cezası ömür boyu camiasız kalmaktır." dedi.

Euro 2024
Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!
Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun beşiktaş fenerbahçe
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