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Cenk Tosun tatil için Bodrum'a geldi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen ve adı Avrupa’daki çeşitli kulüplerle anılan Cenk Tosun, tatil için soluğu Bodrum’da aldı.

Cenk Tosun tatil için Bodrum'a geldi!

Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un adı Avrupa’nın önemli kulüpleriyle anılıyor.

İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan ve her gün yeni bir transfer iddiasının ortaya atıldığı Tosun, tatil için Bodrum’u tercih etti. Milas-Bodrum Havalimanı’na inen milli futbolcu, buradan konaklayacağı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir otele hareket etti.

Cenk Tosun’un Bodrum’da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun Everton bodrum

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