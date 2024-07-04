Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye şaşırtan tepki! O andaki tavrı olay oldu; herkes bu videoyu konuşuyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, önceki gün oynanan Avusturya karşılaşmasını 2-1 kazanarak EURO 2024'te çeyrek finale adını yazdırdı.
Milli takım, cumartesi oynayacağı Hollanda karşılaşmasına hazırlanırken, bugün futbolcuları otel kapısında karşılayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Cenk Tosun, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi’nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket etti.