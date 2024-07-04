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  4. Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye şaşırtan tepki! O andaki tavrı olay oldu; herkes bu videoyu konuşuyor

Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye şaşırtan tepki! O andaki tavrı olay oldu; herkes bu videoyu konuşuyor

04.07.2024 10:28
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A Milli Takım’ın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi sonrasında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin karşılaşmanın ardından oyuncularla tek tek tokalaştığı sırada Cenk Tosun'un Büyükekşi ile selamlaşmamak için arkasından geçmesi dikkat çekti. İşte o anlar…

Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye şaşırtan tepki! O andaki tavrı olay oldu; herkes bu videoyu konuşuyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, önceki gün oynanan Avusturya karşılaşmasını 2-1 kazanarak EURO 2024'te çeyrek finale adını yazdırdı.

Milli takım, cumartesi oynayacağı Hollanda karşılaşmasına hazırlanırken, bugün futbolcuları otel kapısında karşılayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Cenk Tosun, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi’nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket etti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Euro 2024

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Mehmet Büyükekşi Cenk Tosun Avrupa Futbol Şampiyonası euro 2024
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