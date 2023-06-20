Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan açıklamalar! ''Galatasaray bizim maçta topa dokunamadı'', ''Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Necip Uysal, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"YENDİĞİMİZ MAÇTA ZATEN TOPA DOKUNMADILAR"

Cenk Tosun: "Galatasaray yakaladığı seri ile şampiyon oldu. Belki 1 ay daha uzasa lig biz şampiyon olacaktık. Galatasaray'ı yendiğimiz maçta zaten topa dokunmadılar. Biz evimizde çok iyi oynuyoruz."

"ŞAMPİYONLUĞU İLK 15 MAÇTA VERDİK"

Cenk Tosun: "Ben şampiyonluğu ilk 15 maçta verdiğimizi düşünüyorum. Şenol Güneş geldikten beri bambaşka bir seviyeye çıktık. 14 maçta zaten 12 galibiyet aldık. Dediğim gibi, lig biraz daha devam etse belki de şampiyon olacaktık."

Cenk Tosun: "Yaklaşık 27 milyon euro'ya transfer oldum ve Türkiye'nin transfer rekoru bu. Beni geçerse Arda Güler geçer diyorum. Güçlüysen bir türlü oynuyorsun ve kazanıyorsun. Arda ultra yetenekli bir futbolcu. Fiziği çok kuvvetli değil ama yeteneği ile kapatıyor. Arda belki fiziklense ters tepecek."

NECİP UYSAL: BEŞİKTAŞ'TA OYNAYAN HER OYUNCU ŞAMPİYON OLACAĞIZ DER

Necip Uysal: "Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu şampiyon olmakla ilgilenir. Sezon başında da kadronun yapısına bakıp karar vermez. Beşiktaş'ta oynuyorsan zaten şampiyonluğa oynayacaksın."



