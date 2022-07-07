Antep fıstığı ve kadayıfla hazırlanan bir tarif olan cennet çamuru, görünümü ile künefeyi andırır. Cennet çamurunun 100 gramlık bir porsiyonunda yaklaşık 255 kalori bulunur. Peki cennet çamuru nasıl yapılır? Cennet çamuru malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
300 g kadayıf
125 g tereyağı
1 çay bardağı süt
Kaymak
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı su
Antep fıstığı
Kadayıfı kesin ve küçük parçalar haline getirin. Bir tavada erittiğiniz tereyağına kadayıfları ekleyin ve kavurun. Ardından su, süt ve şekeri bir tencerede kaynatarak şerbeti hazırlayın.
Kadayıfı ocaktan alın ve yavaşça karıştırıp şerbeti ilave edin. Fıstığı da ekledikten sonra katıştırıp yoğurun. Karışımı geniş bir kaba boşaltın ve üzerinde kaymak ile servis edin.
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