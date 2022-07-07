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Cennet Çamuru nasıl yapılır? Cennet Çamuru malzemeleri neler?

07.07.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis mutfağına ait eşsiz bir lezzet olan cennet çamurunun malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. Cennet çamuru adeta bayram sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Peki cennet çamuru nasıl yapılır? Cennet çamuru malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Cennet Çamuru malzemeleri neler?

Antep fıstığı ve kadayıfla hazırlanan bir tarif olan cennet çamuru, görünümü ile künefeyi andırır. Cennet çamurunun 100 gramlık bir porsiyonunda yaklaşık 255 kalori bulunur. Peki cennet çamuru nasıl yapılır? Cennet çamuru malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ

300 g kadayıf
125 g tereyağı
1 çay bardağı süt
Kaymak
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı su
Antep fıstığı

CENNET ÇAMURU TARİFİ

Kadayıfı kesin ve küçük parçalar haline getirin. Bir tavada erittiğiniz tereyağına kadayıfları ekleyin ve kavurun. Ardından su, süt ve şekeri bir tencerede kaynatarak şerbeti hazırlayın.

Kadayıfı ocaktan alın ve yavaşça karıştırıp şerbeti ilave edin. Fıstığı da ekledikten sonra katıştırıp yoğurun. Karışımı geniş bir kaba boşaltın ve üzerinde kaymak ile servis edin.


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Anahtar Kelimeler:
Kilis
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