Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? Cennet çamuru tarifi ve malzemeleri!

Tarifi merak edilen tatlılardan olan cennet çamuru, Kilis denince akla gelen lezzetlerdendir. Sevilen lezzetin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Peki Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır?

CENNET ÇAMURU NEDİR?

Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe gibi isimlerle bilinen bu tatlı, Türkiye’de en çok Kilis’te yapılmakta ve tüketilmektedir. Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görmektedir. Yapımı oldukça meşakatli olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın gibi malzemeler yer alıyor.

CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,

1 rulo kaymak

200 gr. kadayıf

100 gr. tereyağı,

2 su bardağı toz şeker,

CENNET ÇAMURU TARİFİ!

Öncelikle teflon bir tepsiyi ateşe koyun, yağı eritin kısık ateşte kadayıfları ekleyin, elinizle iyice ovalayın ve tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Şekeri koyup bir 5 dakika daha çevirin. Sonrasında küçük bir tepsiye kaşık kaşık şekilde koyup bastırın. Üzerine ise parça parça kaymak koyun. Son olarak fıstık serpip ılık servis yapın. Afiyet olsun!



