Cennet Cehennem Obruğu'nda 'Tanrı Pan' izi

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Cennet Obruğu'nun herhangi bir inşai faaliyet gerçekleştirilmeden, tamamen doğal haliyle bir tapınak olarak kabul edildiğini ve bu doğal tapınağın antik çağda bereket ile ilişkilendirilen 'Tanrı Pan' için Anadolu’da tespit edilebilmiş olan tek tapınak olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Obruğun yukarısında var olan ve blok taşlarla inşa edilen ikinci bir tapınak daha bulunduğunu kaydeden Durukan, "Yaptığımız çalışmada ikinci tapınağın Cennet-Cehennem’de geçen mitolojik öyküde rol alan Zeus-Hermes ve Pan’ın birlikte ibadet gördüğü bir tapınak olduğunu tespit ettik. Cennet mağarasının yani Pan tapınağının içerisinde ise M.S 5’nci yüzyılda inşa edilmiş bir şapel var. Bu şapel neden Tanrı Pan’ın tapınağının merkezine inşa edilmiş sorusu akıllara gelebilir. Çünkü Hristiyanlık dini ortaya çıktıktan sonra özellikle engelli doğan çocukların tanrı tarafından lanetlenmiş olduğu bunların toplum tarafından dışlanması gerektiği gibi bir inanış söz konusuydu. Karanlık çağın bu batıl inanışına göre keçi bacaklı ve boynuzlu olan Tanrı Pan da lanetlenmiş bir tanrıydı ve şeytanla özdeştirilmişti. Tanrı Pan’ın tapınağının tam merkezine veya kalbine bir şapel (kilise) inşa edilmiş olması şeytanı etkisiz hale getirmek için yapılmış bir dini faaliyettir. Cennet mağarasına bu şapelin inşa edime amacı budur" dedi.