Cennet Cehennem Vadisi'nde görsel şölen

Cennet Cehennem Vadisi'ne giden ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor. Birçok ilden kente giden doğa tutkunları, vadinin doyumsuz manzarasına karşı yürüyüş, kaya tırmanışı gibi doğa sporları yaparak bölgenin tanıtılmasına katkı sunuyor. İlk bahar ve yaz aylarında bile 4 mevsime birarada tanıklık eden ziyaretçiler adeta büyüleniyor.

CENNET CEHENNEM VADİSİ NEREDE?

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan Cennet Cehennem Vadisi Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile buzulların bulunduğu 3 bin 500 rakımlı vadi, kar sularıyla oluşan akarsuların kenarında açan rengarenk çiçeklerin eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

CENNET CEHENNEM VADİSİ'NDE 4 MEVSİM

Bölgede araştırma yapan Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Adıyaman, "Bölge, coğrafi yapısının renkliliği, sahip olduğu flora zenginliğinden dolayı hem fotoğrafçılar hem de doğaseverlerden ilgi görüyor. Başka illerden gelenler arasında bir çok tanıdığımızın yanı sıra burayı ilk kez görenler de var. Haziran ayında gelen ziyaretçilerimiz karı ve buzu görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar." diye konuştu.

