Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Cennet Cehennem Vadisi'nde görsel şölen

Cennet Cehennem Vadisi'nde görsel şölen

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cennet Cehennem Vadisi'nde görsel şölen

Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi, buzulları, rengarenk çiçeklere bezenmiş yaylalarıyla doğaseverlerin görmek istediği yerler arasında bulunuyor.

Cennet Cehennem Vadisi'ne giden ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor. Birçok ilden kente giden doğa tutkunları, vadinin doyumsuz manzarasına karşı yürüyüş, kaya tırmanışı gibi doğa sporları yaparak bölgenin tanıtılmasına katkı sunuyor. İlk bahar ve yaz aylarında bile 4 mevsime birarada tanıklık eden ziyaretçiler adeta büyüleniyor.

CENNET CEHENNEM VADİSİ NEREDE?

yüksekova cennet cehennem vadisi

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan Cennet Cehennem Vadisi Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile buzulların bulunduğu 3 bin 500 rakımlı vadi, kar sularıyla oluşan akarsuların kenarında açan rengarenk çiçeklerin eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

CENNET CEHENNEM VADİSİ'NDE 4 MEVSİM

cennet cehennem vadisi hakkari

Bölgede araştırma yapan Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Adıyaman, "Bölge, coğrafi yapısının renkliliği, sahip olduğu flora zenginliğinden dolayı hem fotoğrafçılar hem de doğaseverlerden ilgi görüyor. Başka illerden gelenler arasında bir çok tanıdığımızın yanı sıra burayı ilk kez görenler de var. Haziran ayında gelen ziyaretçilerimiz karı ve buzu görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı!Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı!
Pandemi stresini burada atıyorlar! Yeşilin her tonu varPandemi stresini burada atıyorlar! Yeşilin her tonu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Adı yetiyor: Sadece Netflix’te iki milyar saat izlendi

Adı yetiyor: Sadece Netflix’te iki milyar saat izlendi

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Masallarda anlatılan köyün tıpatıp aynısı!

Masallarda anlatılan köyün tıpatıp aynısı!

Jason Statham’in yeni filmi nihayet yönetmenine kavuştu

Jason Statham’in yeni filmi nihayet yönetmenine kavuştu

İlginizi Çekebilir

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Diğer Haberler

Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Gün yüzüne çıkarılıyor

Kartal Gölü nerede ? Denizli Beyağaç Kartal Gölü nasıl gidilir?

Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı!

Mençuna Şelalesi nerede? Mençuna Şelalesi'ne nasıl gidilir ? Mençuna Şelalesi giriş ücreti

Karadeniz

Seyahat konulu filmler: mutlaka izlemeniz gereken 10 film

Bu filmleri izleyince seyahate çıkmak isteyeceksiniz!

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

O ilçede vakalar sıfırlandı, renk cümbüşü yaşanıyor!

İnceğiz Mağaraları: nam-ı diğer Kemal Sunal Mağaraları

Yeşilçam filmlerinin doğal seti!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.