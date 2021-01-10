Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si sosyal medyayı salladı! İşte Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy'un son hali

Pembe, Yunus, Sultan ve Ferhat gibi hafızalara kazınan karakterleriyle televizyon tarihine damga vuran komedi dizisi Cennet Mahallesi'nin başrollerinde Melek Baykal, Müjdat Gezen, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Alişan gibi ünlü isimler yer almıştı.

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları büyüdü.

Efsaneleşen dizide Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut, Ayşe karakterlerine hayat veren Belemir Temizsoy ile yer aldığı karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Seyit Karabulut sosyal medya hesabı Instagram'dan Belemir Temizsoy ile buluşmasına dair çekildikleri kareyi "O günleri biz hiç unutmadık hep kalbimizde yaşıyoruz sizde bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncularının değişimi sosyal medyayı salladı. O fotoğrafa beğeni yağdı.



