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Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

16.09.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği minibüsçü Rüstem rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Melih Çardak, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

Efsane yapım Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı minibüsçü Rüstem rolüyle hafızalarda yer edinen 62 yaşındaki ünlü oyuncu Melih Çardak, yıllar içerisindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte Melih Çardak'ın son hali:

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melih Çardak, 1978'den 1990'a kadar tiyatroyla ilgilendi. Dansla da ilgili olan Çardak, kareografi çalışmaları da yürüttü. Ünlü oyuncu, kariyerinde birçok projede yer aldı.

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

MELİH ÇARDAK'IN YER ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro-
Şöfor Nebahat
Otogargara
Patron Çıldırdı

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

-Dizi-
Halka (Tamirci, 2018)
Kadın (Hikmet, 2017)
Milat (Ender Gümüş, 2015)
Karadayı (Gardiyan Serdar, 2012-2013)
Yıllar Sonra (2011)
Keşanlı Ali Destanı (2011)
Geniş Aile (Güvenlik Amiri, 2009)
Son Bahar (2009)
Kollama (Gürsel, 2008-2009)
Gece Gündüz (Dilsiz, 2008)
Hakkını Helal Et (Metin, 2007)
Maçolar (Rasim, 2006)
Arka Sokaklar (Cevher, 2006)
Hırsız Polis (2005)
Beşinci Boyut (Kemal, 2005)
Cennet Mahallesi (Rüstem 2004-2007)
Büyük Buluşma (Arif, 2004-2005)

Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

-Sinema-
Uzun Hikaye (Zopuroğlu, 2012)
Hop Dedik: Deli Dumrul (Reşo, 2011)
Ispanaktan Nağmeler (2005)
Renkli Dünya (Dansçı, 1980)


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