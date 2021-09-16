Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i son haliyle şoke etti!

Efsane yapım Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı minibüsçü Rüstem rolüyle hafızalarda yer edinen 62 yaşındaki ünlü oyuncu Melih Çardak, yıllar içerisindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte Melih Çardak'ın son hali:

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melih Çardak, 1978'den 1990'a kadar tiyatroyla ilgilendi. Dansla da ilgili olan Çardak, kareografi çalışmaları da yürüttü. Ünlü oyuncu, kariyerinde birçok projede yer aldı.

MELİH ÇARDAK'IN YER ALDIĞI PROJELER

-Tiyatro-

Şöfor Nebahat

Otogargara

Patron Çıldırdı

-Dizi-

Halka (Tamirci, 2018)

Kadın (Hikmet, 2017)

Milat (Ender Gümüş, 2015)

Karadayı (Gardiyan Serdar, 2012-2013)

Yıllar Sonra (2011)

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Geniş Aile (Güvenlik Amiri, 2009)

Son Bahar (2009)

Kollama (Gürsel, 2008-2009)

Gece Gündüz (Dilsiz, 2008)

Hakkını Helal Et (Metin, 2007)

Maçolar (Rasim, 2006)

Arka Sokaklar (Cevher, 2006)

Hırsız Polis (2005)

Beşinci Boyut (Kemal, 2005)

Cennet Mahallesi (Rüstem 2004-2007)

Büyük Buluşma (Arif, 2004-2005)

-Sinema-

Uzun Hikaye (Zopuroğlu, 2012)

Hop Dedik: Deli Dumrul (Reşo, 2011)

Ispanaktan Nağmeler (2005)

Renkli Dünya (Dansçı, 1980)



