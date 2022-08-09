Cennet Mahallesi’nin Rüstem’i Melih Çardak’ın son halini görenler şaşkına dönüyor!

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizilerinden olan Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı minibüsçü Rüstem rolüyle hatırlanan ünlü oyuncu Melih Çardak, seneler sonraki haliyle görenleri şaşırttı. 62 yaşındaki oyuncu, oyunculuk dışında dansla da ilgilenmekteydi.

CENNET MAHALLESİ'NİN RÜSTEM'İ SON HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

1959 senesinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Çardak, 1978 yılından 1990 yılına dek tiyatroyla ilgilenmişti.

Kareografi çalışmaları da yapan isim oyunculuk kariyerinde pek çok farklı projede yer aldı.

Şöfor Nebahat, Otogargara, Patron Çıldırdı gibi tiyatro oyunlarında yer alan isim,

Kadın , Milat, Karadayı, Keşanlı Ali Destanı, Arka Sokaklar ve Hırsız Polis gibi dizilerde de oynamıştı.

Ünlü oyuncu son olarak 2018 yılında ekrana gelen Halka dizisinde "Tamirci" rolüne hayat vermişti.

SAÇ VE SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ!

Melih Çardak'ın son hali ise sevenlerini şaşırttı. Çardak'ın saç ve sakalının beyazlaması dikkat çekti.

İşte Cennet Mahallesi’nin Rüstem’i Melih Çardak’ın son hali...





