CEO'dan tenis maçında olay hareket! Çocuğa verilen şapkayı elinden kaptı

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda Kamil Majchrzak’ın Rus rakibi Karen Khachanov’u mağlup ettiği maçta tepki çeken bir olay yaşandı. Kamil Majchrzak’ın bir çocuğa uzattığı şapkayı havada kaparak büyük tepki çeken Polonyalı CEO Piotr Szczerek açıklama yaptı.

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda, bir çocuğun elinden tenis yıldızının verdiği şapkayı alan bir adam gündem olmuştu. Şahsın daha sonra Polonya'da faaliyet gösteren bir kaldırım taşları firmasının CEO’su olduğu ortaya çıkmıştı. İsminin Piotr Szczerek olduğu öğrenilen adama ise büyük tepki yağmıştı.

HATASINI KABUL ETTİ

Olayın görüntüleri kısa sürede viral olurken Polonyalı iş insanı Piotr Szczerek, “büyük bir hata yaptığını” kabul etti. Szczerek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, tenisçi Majchrzak’ın şapkayı kendisine uzattığına inandığını söyleyen iş insanı, “Bir çocuktan hatıra koparıyormuşum gibi gözüktüğünün farkındayım. Niyetim bu değildi, ancak bu çocuğu incittiğim ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım gerçeğini değiştirmiyor” dedi. 50 yaşındaki CEO, şapkayı geri verdiğini belirtti.

