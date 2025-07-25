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CEO'nun yasak aşkı ifşa olmuştu! Skandal bir istifa daha getirdi

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'ın yasak aşkı ortaya çıkmıştı. Dev şirket açıklama yayınlayarak CEO'nun görevden alındığını açıklamıştı. Günler sonra ise müdür de istifa etti.

CEO'nun yasak aşkı ifşa olmuştu! Skandal bir istifa daha getirdi

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay olmuştu. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başlayınca skandal ortaya çıkmıştı. yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalanınca yasak aşk ifşa olmuştu.

CEO nun yasak aşkı ifşa olmuştu! Skandal bir istifa daha getirdi 1

Yasak aşklarının ifşa olması sosyal medya ve uluslararası kamuoyunda gündem olurken, skandalın patlak vermesinden sonra Byron şirketten istifa etmiş ve istifa kararı Astronomer'ın yönetim kurulu tarafından da onaylanmıştı.

MÜDÜR DE İSTİFA ETTİ

Byron'ın istifa kararı sonrasında Cabot'nun da şirketle yollarını ayırdığı duyuruldu. Şirketten bir yetkili, "Kristin Cabot'nun artık Astronomer bünyesinde çalışmadığını doğrulayabilirim. O istifa etti" dedi.

CEO nun yasak aşkı ifşa olmuştu! Skandal bir istifa daha getirdi 2

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk
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