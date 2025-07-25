CEO'nun yasak aşkı ifşa olmuştu! Skandal bir istifa daha getirdi

ABD’nin Boston kentindeki Coldplay konserinde “kiss cam” yani “öpücük kamerasına” yakalanan çift olay olmuştu. Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çekmeye başlayınca skandal ortaya çıkmıştı. yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot kameraya sarmaş dolaş yakalanınca yasak aşk ifşa olmuştu.

Yasak aşklarının ifşa olması sosyal medya ve uluslararası kamuoyunda gündem olurken, skandalın patlak vermesinden sonra Byron şirketten istifa etmiş ve istifa kararı Astronomer'ın yönetim kurulu tarafından da onaylanmıştı.

MÜDÜR DE İSTİFA ETTİ

Byron'ın istifa kararı sonrasında Cabot'nun da şirketle yollarını ayırdığı duyuruldu. Şirketten bir yetkili, "Kristin Cabot'nun artık Astronomer bünyesinde çalışmadığını doğrulayabilirim. O istifa etti" dedi.