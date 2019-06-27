Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminden ilk kareler geldi

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, yine gerçek bir hikayeden sinemaya aktarılan Dijital Sanatlar’ın yeni filminin çekimleri sürüyor. Adını sadece Türkiye değil, dünya spor tarihine altın harflerle yazdıran, ilk çıktığı müsabakada, ilk kaldırdığı halterle şampiyon olan, ikinci kaldırışında dünya rekoru kıran ve nihayetinde kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırarak bir daha hiçbir sporcunun yapamadığını yaparak ölümsüzleşen Naim Süleymanoğlu’nun hayatı film oluyor.

Reklam ve kısa filmleriyle başarılı işlere imza atan ödüllü yönetmen Özer Feyzioğlu’nun ilk uzun metraj filmi olan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” yani NAİM’in çekimleri İstanbul’da sürüyor, Bulgaristan, Azerbaycan, Melbourne, New York ve Moskova’da devam edecek. Süleymanoğlu’nun hayatındaki pek çok unutulmazı çocukluğundan itibaren konu alan film sadece bir sporcunun hayatını anlatmakla kalmıyor, 1970’li yıllardan itibaren Türkiye ve Bulgaristan’dan başlayarak nefes nefese yaşanan geçmişe de ışık tutuyor.

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