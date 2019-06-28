Cep telefonu bomba gibi böyle patladı

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Alex T., çalışmayan cep telefonunu alarak telefoncuya geldi. İş yeri sahibi cep telefonunu inceledikten sonra bataryasının bitmiş olduğunu tespit etti ve bataryasının bittiğini söyleyerek bakması için çocuğa verdi.
Alex T. ise bataryayı önce ağzına sokarak kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra eliyle açmaya çalıştığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Dükkan duman altında kalırken, şans eseri küçük çocuk patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)
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