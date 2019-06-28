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Cep telefonu bomba gibi böyle patladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bursa'da bir çocuk, elinde tuttuğu telefon bataryasının patlaması üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Alex T., çalışmayan cep telefonunu alarak telefoncuya geldi. İş yeri sahibi cep telefonunu inceledikten sonra bataryasının bitmiş olduğunu tespit etti ve bataryasının bittiğini söyleyerek bakması için çocuğa verdi.

Alex T. ise bataryayı önce ağzına sokarak kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra eliyle açmaya çalıştığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Dükkan duman altında kalırken, şans eseri küçük çocuk patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa telefon batarya patlama

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