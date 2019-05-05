Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi

Simav’ın Samat köyünde cep telefonları çekmiyor. İzmir’de ve diğer şehirlerdeki yakınlarıyla konuşabilmek için çok zorluk çektiklerini ifade eden köy sakinleri, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Mehmet Kalkan, 30 senedir cep telefonlarının çekmediğini, konuşmak için köyün yüksek kesimlerine, dağlara ve minareye çıktıklarını belirtti.

73 yaşındaki Mehmet Toprak telefonla konuşma hususunda çok mağdur olduklarını ifade ederken, ağabeyi ile telefonla konuşmak için minareye çıktığını söyleyen Süleyman Uyanık, her gün üç, beş defa minareye çıkmaktan bıktığını belirtti.

77 yaşındaki Ali Akçay ise, “Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Ülkemizi dünyaya tanıttı, çok güzel yaptı. Köyümüze şu telefonla konuşma özelliği gelse Cumhurbaşkanımızla ilk konuşan ben olacağım. Bu duruma çok sevineceğiz“ dedi.

Evinin 3’üncü katındaki balkonundan telefonun az da olsa kapsam alanına girdiğini söyleyen Hayriye Apaydın, çocuklarının ve torunlarının sesine hasret kaldığını belirtti.