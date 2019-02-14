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Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, büyük cezası var

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TEKNOLOJİ  | 14.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Uçakta cep telefonunu kapatmayanlara büyük ceza geliyor. 14 Şubat 2019 bugün yayımlanan Resmi Gazete'ye göre yolculuk sırasında cep telefonunu kapatmayanlar 2 bin 124 TL, izinsiz drone uçuranlar ise 8 bin 498 TL ceza ödeyecek.

Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, büyük cezası var

Cezalar hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Aksoy, "Yolcular açısından, kural tanımaz yolcu olarak adlandırılan yolculara, örneğin uyarıya rağmen, uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular veya kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görevini yapmasını engelleyen, yolculara veya kabin ekibine hakaret eden, onlara sözlü tacizde bulunan, verilen talimatları yerine getirmeyen, kısaca uçuş kurallarını ihlal eden yolculara verilecek ceza 2 bin 124 TLye yükseltildi. Aynı şekilde uçakta sigara veya elektronik sigara içmenin cezası da 2 bin 124 TL. Bu rakam 2018 yılında bin 717 TL idi dedi.

İZİNSİZ DRONE UÇURANA CEZA

Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan bir pilot hakkında 14 bin 163 TL ceza kesilebilecek. Yetersiz yakıt ile uçuşa başlanmış olması durumunda ise ilgili uçuş personeli sadece 3 bin 541 TL cezanın muhatabı olacak. İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz, kayıtsız, tescil olmadan uçuş gerçekleştirmenin cezası 8 bin 498 TL, İHA kullanımı suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlalin cezası ise 2 bin 124 TL oldu.

ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜK

Dr. Aksoy, Türk hukukunda yürürlükte olan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 104'üncü maddesine dikkat çekerek, "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu kanun hükümlerine, meydan otoritesi ve havayolu şirketinin talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Kural tanımaz yolcunun bu yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini ceza kesileceği uyarısına rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale dair tutanağın, uçağın kaptan pilotu ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit edileceği; ardından bu tutanağın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderileceği ve sonrasında cezanın kesileceği ifade edilmiştir dedi.

CEZA NASIL KESİNLEŞİYOR?

Cezanın kesinleşmesi hakkında ise Dr. Sami Aksoy, "Yönetmeliğe göre idari para cezası yolcuya tebliğ edilir. Ancak yolcu idari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde ise, idari para cezaları kesinleşir şeklinde konuştu. (DHA)


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cep telefonu uçak Resmi Gazete para cezası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tam olarak uygulandığında Faydalı bir uygulama olur. Çünkü gerçekten o kadar sorumsuz insanlarımız varki, o kadar uyarıya rağmen olumsuz eylemlerde bulunmaya devam ediyor marifet sayıyor ayrıca daha uçak yere inmeden ayağa kalkıp dolaplardan eşyasını almaya çalışıyor. Birşey olmayıncaya kadar birşey olmuyor mantığının hakim olduğu bir memlkette ilkkez birşey olmadan birşeyler yapıldı. Tşk ederiz
millet otobuse binemiyor siz ucaktan bahsediyorsunuz
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