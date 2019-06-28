Cep telefonu ve oyunlara vergi artışı

Dr. Ozan Bingöl bu uyarıların dikkate alınmadığını ve bunun faturasının halka kesileceğini açıkladı. Dr. Ozan Bingöl’ün araştırmasına göre; yılın ilk 5 ayında 66.5 milyar lirayla, Yeni Ekonomik Program’da bu yıl 80.6 milyar lira olarak hedeflenen bütçe açığının yüzde 82.5’ine ulaşılmış. Daha önümüzde nereden baksanız bir 6 aylık süreç daha var.

Bütçe hedefinin seçimlerden dolayı hızlı aşılmasının cezası cep telefonu ve oyun gibi sözde “lüks” harcamalardan çıkacak. Peki, olası bir yeni ekonomik hamlede hangi ürünlerdeki vergi miktarı arttırılacak?

– Cep telefonlarından alınan Özel İletişim Vergisi’nde artış

– Alkollü içeceklerdeki Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) artış

– ÖTV Kanunu IV Sayılı Liste’de yer alan ürünlerde oran artışı ve listeye yeni ürünlerin eklenmesi. Örneğin, evde bira yapım kiti, drone, bilgisayar oyunu ve konsolu, tablet, tütün sarma aparatları, lüks çanta, ayakkabı, giyim eşyası ve benzeri ürünlerin ÖTV kapsamına alınması

– Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harcın 1.000 liranın üstüne çıkarılması veya istisnanın kalkması

– Damga vergisi oran ve maktu artışı

– Bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Ek Gayrimenkul Vergisi

– 1994 yılındaki 5 Nisan Paketi’nde yer alan türden bir Ekonomik Denge Vergisi

– Hizmet sektöründe yoğun denetimler

– Trafik cezalarının yoğunlaşması

