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Cep telefonunun şifresini vermeyen kocasını canlı canlı yaktı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tartışma başladığı sırada Dedi Purnama evin çatısında kiremitleri tamir ediyordu. Eşi Ilham Cahyani, adamdan telefonunun şifresini istedi.

Cep telefonunun şifresini vermeyen kocasını canlı canlı yaktı!

26 yaşındaki koca şifreyi vermeyi reddedince çift tartışmaya başladı. Adam çatıdan inip kendisine bağıran karısını iterek fiziksel temasta bulununca kavga iyice alevlendi.

Kontrolünü kaybeden kadın, kocasının üzerine yanıcı madde boca ederek çakmakla ateşe verdi.

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Alev alan adam koşarak kendini evden dışarı attı ve komşulardan yardım istedi.

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Acilen hastaneye kaldırılan adam iki gün yoğun bakımda kaldı ancak tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan eş ise tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Mahkeme süreci devam ediyor.

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Hindistan india cep telefonu ateşe verdi yaktı benzin

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