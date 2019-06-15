Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi

Adana'da Bülent Angın Bulvarı'ndan, Turgut Özal Bulvarı'na seyir halindeki halk otobüsünde, cep telefonuyla bir kadının görüntüsünün çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden cep telefonunu aldı.
Görüntüsü çekilen B.D. ise durumu polise bildirdi.
Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı.
EV HAPSİ VERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
(AA)
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