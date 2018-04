Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar?

EVLADIMA BÖYLE BİR KÖTÜLÜK YAPABİLİR MİYİM?

Konu ile ilgili bilgi veren Hindistan şunları söyledi; 'Nasıl güzel mesajlar alıyorum çok teşekkür ederim. Allah hepimizin evlatlarını korusun, evlatla sınamasın. Arya Rima böbreğinden rahatsızdı ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar. Uyurken sabaha kadar 50 defa saçını okşadığım, kokladığım evladıma böyle bir kötülük yapabilir miyim?

Babası da ben de bu süreci en iyi şekilde atlattık şükürler olsun ki! Ümit bey her daim her an yanımızdaydı. Ne yazık ki hastanemizdeki eksikler sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar. Bir çeşit kuyruk acısı. Babası ve annesi olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız.'