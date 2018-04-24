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Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Manken Ceren Hindistan'ın hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemediği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hindistan, 'Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü?' dedi.

Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar?

İddiaya göre; manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte, kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi. Fakat, Hindistan, küçük kızlarının kemoterapi almasını istemedi, tedavisi tamamlanmadan Arya'yı evlerine götürdü. Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi. Çıkan haberlerin ardından Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 'hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar.' açıklamasını yaptı.

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EVLADIMA BÖYLE BİR KÖTÜLÜK YAPABİLİR MİYİM?

Konu ile ilgili bilgi veren Hindistan şunları söyledi; 'Nasıl güzel mesajlar alıyorum çok teşekkür ederim. Allah hepimizin evlatlarını korusun, evlatla sınamasın. Arya Rima böbreğinden rahatsızdı ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar. Uyurken sabaha kadar 50 defa saçını okşadığım, kokladığım evladıma böyle bir kötülük yapabilir miyim?

Babası da ben de bu süreci en iyi şekilde atlattık şükürler olsun ki! Ümit bey her daim her an yanımızdaydı. Ne yazık ki hastanemizdeki eksikler sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar. Bir çeşit kuyruk acısı. Babası ve annesi olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız.'

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Anahtar Kelimeler:
ceren hindistan kızı arya

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