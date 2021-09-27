MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceren Kaçıkoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaçıkoç ne iş yapıyor?

Ceren Kaçıkoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaçıkoç ne iş yapıyor?

27.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Sefirin Kızı adlı dizide "Gediz" rolü ile boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu hem yaptığı işler hem de özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren ilişkisinden sonra bir çocuk babası Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni aşka yelken açtı. İşte Ceren Kaçıkoç hakkında merak edilenler...

Ceren Kaçıkoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaçıkoç ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. İkilinin ilişkisi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Online film, dizi ve belgesel izleme platformunda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinde rol alacak olan Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Ceren Kaçıkoç'un ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

CEREN KAÇIKOÇ KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen erkek oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile ilişki yaşıyor. Hayatını gözlerden uzakta yaşayan Ceren Kaçıkoç hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Kaçıkoç'un, özel bir şirkette sosyal medya danışmanı olduğu biliniyor.

Ceren Kaçıkoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaçıkoç ne iş yapıyor?

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 34 yaşındadır. Oyunculuk karşyeri boyunca birçok projede yer alan Kaygılaroğlu 2014'te Melis İşiten ile evlendi ancak ikili, 2019'da boşanma kararı aldı. Kaygılaroğlu ve İşiten'in bu evlilikten "Ada" adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Uraz Kaygılaroğlu; Sefirin Kızı, Baba Candır, Eltilerin Savaşı, Klavye Delikanlıları ve Pis Yedili gibi başarılı projelerde yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntüNesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntü
Yeni aşk! Asansörden paylaştılarYeni aşk! Asansörden paylaştılar
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.