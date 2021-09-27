Ceren Kaçıkoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceren Kaçıkoç ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. İkilinin ilişkisi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Online film, dizi ve belgesel izleme platformunda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" dizisinde rol alacak olan Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Ceren Kaçıkoç'un ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

CEREN KAÇIKOÇ KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen erkek oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile ilişki yaşıyor. Hayatını gözlerden uzakta yaşayan Ceren Kaçıkoç hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Kaçıkoç'un, özel bir şirkette sosyal medya danışmanı olduğu biliniyor.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 34 yaşındadır. Oyunculuk karşyeri boyunca birçok projede yer alan Kaygılaroğlu 2014'te Melis İşiten ile evlendi ancak ikili, 2019'da boşanma kararı aldı. Kaygılaroğlu ve İşiten'in bu evlilikten "Ada" adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Uraz Kaygılaroğlu; Sefirin Kızı, Baba Candır, Eltilerin Savaşı, Klavye Delikanlıları ve Pis Yedili gibi başarılı projelerde yer aldı.



