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  4. Ceren ona bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son haliyle şaşırttı

Ceren ona bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son haliyle şaşırttı

24.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Sihirli Annem'de Ceren'in biricik aşkı kıvırcık saçlı Kerem olarak hafızalarımıza kazınan Michele Cedolin son haliyle şaşırttı. Gören herkes kıvırcık saçlarını sordu.

Ceren ona bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son haliyle şaşırttı

Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının son halleri merak ediliyor. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı'nın rol aldığı dizi 2003-2012 yılları arasında yayınlanmıştı.

Dizide Ceren'in biricik aşkı, kıvırcık saçlı Kerem karakterini canlandıran Michele Cedolin son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi.

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1992 İstanbul doğumlu Michelle Cedolin, İtalyan asıllı Türk oyuncudur.

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Ailesi zamanında İtalya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisi de İstanbul'da doğmuştur.

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Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansını Endüstri Mühendisliği bölümünden tamamlamıştır.

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Michele Cedolin şu anda Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyesi ve akademisyendir.

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İyi düzeyde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor Youtube kanalı bulunan Cedolin aynı zamanda sosyal medya fenomenidir.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Michele Cedolin, ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılmış, yarışmadan elendikten sonra ise henüz stüdyodan ayrılmamışken, kız arkadaşı İrem Doğan'a evlilik teklifi etmişti.

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