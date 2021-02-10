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CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

10.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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CERN'de 16 yıldır Türkiye'yi temsil eden KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal, başarılarıyla örnek olduğu kadınlara ekibinde daha çok yer veriyor - Yürüttüğü iki projede 6 Türk bilim kadınıyla çalışan Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal: - "Bu alanda 16 yıldır çalışan bir bilim insanı olarak kadın öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadın öğrenciler özellikle yüksek enerji fiziği çalışmalarında çok daha detaycı olabiliyor"

ZEHRA MELEK ÇAT - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) 16 yıldır Türkiye'yi temsil eden ve CERN kurullarından PECFA'nın Türkiye adına genel kurul üyesi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal, Türk kadınına örnek oluyor.

Çocukluğundan beri fiziğe ilgi duyan Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümündeki lisans eğitiminin ardından doktorasını yapmak için İsviçre'ye gitti. Geçen yıl profesör unvanını alan Uysal, CERN bünyesinde çalışmalar yürüten ALICE Deneyi Türkiye Takımı'nın liderliğini yapıyor.

Uysal, CERN bünyesinde yürüttüğü iki projede de kadınlara daha çok yer veriyor.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den beri CERN-ALICE Deneyi ile Karatay Üniversitesi arasındaki iletişimi sağladığını, bilimsel araştırmalara katıldığını ve öğrenci yetiştirdiğini anlattı.

CERN'de veri analizcisi olarak görev yaptığını dile getiren Uysal, "Işık hızına çok yakın hızlarda çarpışan atom altı parçacıkların analizlerini yapıp evrenin oluşumuyla ilgili bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitenin takım lideri olarak Türkiye ile ALICE Deneyi arasında da iletişim sağlıyorum. Karatay Üniversitesi ALICE Deneyi'ne tam üye olan tek Türk üniversitesidir. Bu kapsamda veri analizleri yapmak, dedektörlerin kurulum ve işletme aşamalarında görev almak gibi çok çeşitli sorumluluklarımız bulunmaktadır." dedi.

- "CERN'de de kadın bilim insanı az"

Prof. Dr. Uysal, bütün dünyada olduğu gibi CERN'de de kadın bilim insanı oranının yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu ve bu sayının arttırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bilim ve teknoloji alanlarında çalışan kadınların sayısı tüm dünyada arttırılmaya çalışılıyor. Tabii ki bu çok önemli. Temel bilim alanında 16 yıldır çalışan bir bilim insanı olarak, kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyorum. Ben de kadın öğrenciler özellikle yüksek enerji fiziği çalışmalarında çok daha detaycı olabiliyorlar. Kadınların kişilik özellikleri, özellikle fizik ve yüksek enerji fiziği alanına çok uyumlu. Bu nedenle, kadın öğrencilerin özellikle yüksek enerji fiziği alanında yetişmesini çok istiyorum. Deneysel yüksek enerji fiziği çalışmalarında dünyadaki en gelişmiş donanım ve yazılım teknolojileri öğrenilip kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmaların yapay zeka teknolojilerinden tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerine kadar birçok alanda uygulamaları vardır. Türk bilim insanlarının ve özellikle kadınların bu alanlarda tecrübe sahibi olmaları, ülkemizin refah ve gelişmişlik düzeyini yükseltecektir."

Dünyada da bilim alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade eden Uysal, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin kadınların iş yaşamının her alanında olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da yer almasıyla yükseleceğini söyledi.

CERN'deki faaliyetlerinin bilimsel çalışma yapmak isteyen kadınlara örnek ve moral olduğunu dile getiren Uysal, kendi alanında kadınların önünü açmaya çalıştığını bildirdi.

Uysal, çalışma ekibinde de kadınların sayısının erkeklere oranla daha fazla olduğunu vurgulayarak, CERN'de yürüttüğü iki ayrı projenin birinde sadece 4 kadınla, diğerinde de 1 erkek ve 2 kadınla çalıştığını anlattı.

Kız çocukları başta olmak üzere bütün gençlere hedeflerinden "asla vazgeçmemeleri" çağrısında bulunan Uysal, "Vazgeçmemek, ısrarla çalışmak, yanlışlardan bir şeyler öğrenmek çok önemli. Yapılan yanlışlar öğrenmenin ilk basamağıdır. Dolayısıyla herhangi bir alanda pes etmeden çalışabilmek başarının garantörüdür. Bu nedenle insanların sevdikleri işi yapmaları çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

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CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

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