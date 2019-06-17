Çernobil dizisindeki sahnelerin gerçek hallerini hiç merak ettiniz mi?

Çoğumuz muhtemelen Çernobil'e şahit olmasa bile en azından duymuştur. Gösteri eleştirmenleri tarafından beğenilen ve IMDB'de 10 üzerinden 9,7 puan alan dizi bu sayede platformdaki en yüksek puan alan TV programı oldu.

Çoğu kişi diziyi, Belarus Nobel ödüllü Svetlana Alexievich tarafından yazılmış bir kitap olan Çernobil'in Sesi'ne dayanan bir TV başyapıtı olarak görüyor. Buna ek olarak, eski Sovyetler Birliği'nde yaşamış olan insanlar Çernobil'in yaratıcılarına, olay zincirini ve çevreyi olabildiğince doğru bir şekilde yeniden canlandırmak için yeterli çabayı gösterdikleri için övgüde bulunuyor.

Son zamanlarda, bir video denemeci Thomas Flight, dizinin çekimlerini felaketin ardından çekilen gerçek videolar ile karşılaştıran büyüleyici bir video hazırladı. Gerçek ve kurgusal çekimler arasındaki benzerliği görmek için aşağı kaydırın ve bu kadar benzerlik karşısında hayretler içerisinde kalmaya hazır olun.

İşte Çernobil'in dizideki ve gerçek görüntüleri...



