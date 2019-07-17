Çernobil Faciası kahramanlarından biriydi, diziyi izledikten sonra intihar etti

Son dönemin hem çok beğenilen hem çok tartışılan HBO dizi Chernobyl, tüm dünyada koşulmaya devam ediyor. Dizinin popülerliği bir tarafa, faciayı yaşayanların acı hatıraları diziyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlama sonrası temizliğe yardım eden 61 yaşındaki likidatör Nagashibay Zhusupov, Chernobyl dizisini izledikten izledikten sadece birkaç gün sonra, yetkililerin kendisini ihmal ettiği konusundaki acı anılarını hatırladığı için yaşamına son verdi.

61 yaşındaki Zhusupov, 1986 yılında yaşanan patlamanın ardından hükümetin o zamanki mağdurlara sağladığı yerlerden yararlanamamış, karısı ve beş çocuğuyla birlikte küçük ve sıkışık bir pansiyonun yatakhanesinde kalmaya mecbur edilmişti. Haziran ayında, Kazakistan Aktobe’deki beş katlı bir binanın çatısından atlayarak intihar eden yaşlı adam, olay yerinde ölü bulundu.

25 yaşındaki kızı Gaukhar, babasının Chernobyl dizisini göz yaşları içinde izlediğini söyledi. Zhusupov’un arkadaşları da kendisini bu sebepten öldürdüğüne inanıyorlar. Patlamadan sonra Çernobil’de dört numaralı reaktörde tasfiye memuru (likidatör) olarak görev yapmış olmasına ve ardından Semipalatinsk’te Sovyet nükleer test sahasında bir işçi olarak hizmet vermesine rağmen, yetkililer tarafından ihmal edildiğini düşünüyordu.