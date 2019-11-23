CES 2020 inovasyon ödüllerinden Acer'a üç ödül!

CES İnovasyon Ödülleri, sektör uzmanlarından oluşan jüri tarafından 28 ayrı tüketici teknolojisi kategorisinde dağıtılıyor. Ödüller, CES’in de haklarına sahip olan Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenleniyor.

Acer C250i projektör



Stant gerektirmeden çok açılı görüntü yansıtma becerisine sahip olan C250i taşınabilir LED kablosuz projektör, dünyanın ilk otomatik dikey mod özelliğiyle kullanıcıların akıllı telefonlarındaki içerikleri hemen her yerde görüntülemesini sağlıyor. C250i, bükülmüş silindir tasarımı sayesinde yatay atımlı diğer projektörlerden farklı olarak esnek projeksiyon imkanı sunuyor. Tasarım, stant veya üçayak gerektirmeden duvara, tavana veya herhangi bir yüzeye akıllı telefon ekranını yansıtma esnekliği sunuyor.

Yan konulan projektör, içerikleri duvarda veya tavanda görüntülerken döndürülebiliyor. Dik konulduğunda ise otomatik dikey mod, kullanıcıların dikey video görüşmeleri veya canlı yayın oturumlarını doğrudan kablosuz olarak yayınlayabilmelerini sağlıyor. Üstelik görüntünün yan kısmında siyah bölümler oluşmuyor. Yüksek çözünürlüklü 1080p görüntüler sunabilen C250i, 900 mAh kapasiteli bataryasıyla ise uzun süre kullanım olanağı sağlıyor.