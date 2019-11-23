CES 2020 inovasyon ödüllerinden Acer'a üç ödül!

CES İnovasyon Ödülleri, sektör uzmanlarından oluşan jüri tarafından 28 ayrı tüketici teknolojisi kategorisinde dağıtılıyor. Ödüller, CES’in de haklarına sahip olan Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenleniyor.
Acer C250i projektör
Stant gerektirmeden çok açılı görüntü yansıtma becerisine sahip olan C250i taşınabilir LED kablosuz projektör, dünyanın ilk otomatik dikey mod özelliğiyle kullanıcıların akıllı telefonlarındaki içerikleri hemen her yerde görüntülemesini sağlıyor. C250i, bükülmüş silindir tasarımı sayesinde yatay atımlı diğer projektörlerden farklı olarak esnek projeksiyon imkanı sunuyor. Tasarım, stant veya üçayak gerektirmeden duvara, tavana veya herhangi bir yüzeye akıllı telefon ekranını yansıtma esnekliği sunuyor.
Yan konulan projektör, içerikleri duvarda veya tavanda görüntülerken döndürülebiliyor. Dik konulduğunda ise otomatik dikey mod, kullanıcıların dikey video görüşmeleri veya canlı yayın oturumlarını doğrudan kablosuz olarak yayınlayabilmelerini sağlıyor. Üstelik görüntünün yan kısmında siyah bölümler oluşmuyor. Yüksek çözünürlüklü 1080p görüntüler sunabilen C250i, 900 mAh kapasiteli bataryasıyla ise uzun süre kullanım olanağı sağlıyor.
Swift 5 dizüstü
Sınıfının en hafif modellerinden biri olan 14 inç Acer Swift 5, magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının karışımıyla üretilen bir kasaya sahip. Yeni NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı ile gelen 0,5 inç inceliğindeki yeni nesil modelin ağırlığı 0,9 kg iken, cihazın entegre Intel Iris Pro grafik işlemcili seçeneği daha da hafif. Üç kenarı ince çerçeveli olan ürünün ekran gövde oranı yüzde 86,4.
Swift 5, 12,5 saate varan pil ömrüyle geliyor. Hızlı şarj destekli Swift 5, 30 dakikalık şarjla 4,5 saate kadar kullanım sunuyor. Windows Hello’dan yararlanan dahili parmak izi okuyucu sayesinde güvenli giriş yapılabiliyor.
Fiyat ve bulunabilirlik
Acer C250i projektör Ocak 2020’de 549$, Acer Swift 5 ise bu aydan itibaren 899$ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
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