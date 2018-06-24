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Cesar Prates: Ronaldo'ya nasıl frikik attığımı gösterirdim, Quaresma hiç dikkat etmezdi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 24.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncularından Cesar Prates, Goal'e verdiği röportajda Cristiano Ronaldo ve Ricardo Quaresma'yla ilgili anılarını paylaştı.

Cesar Prates: Ronaldo'ya nasıl frikik attığımı gösterirdim, Quaresma hiç dikkat etmezdi

2003 - 2004 yılları arasında Galatasaray'da da oynayan eski Brezilyalı sağ bek Cesar Prates, Goal Brezilya'ya özel açıklamalarda bulundu. Futbolculuk zamanında birçok frikik golü atan Prates, Sporting Lizbon'da birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'yla da frikik çalışmaları yaptıklarını anlattı.

"Ronaldo'yla ilişkim, tüm Brezilya kökenlilerle olduğu gibi çok iyiydi" diyen Prates, "Ben Sporting'deyken o genç takımdaydı ve Sporting taraftarıydı. A takımla ilk defa 16 yaşındayken antrenmana çıkmıştı. Antrenman sonlarında bir süre birlikte de çalışıyorduk" dedi.

Cesar Prates

"Bir savunmacı olduğum için, Ronaldo topla yeterince iyi olduğumu düşünmüyordu" diyen Prates, "Ama sonra ona yanıldığını kanıtlamıştım" ifadelerini kullandı.

Prates, Ronaldo'yla olan özel konuşmalarının birinde kendisine, "Bir gün dünyanın en iyisi olacağım dostum" dediğini de aktardı.

Karısının kendisine, Ronaldo'nun serbest vuruştan önce aynı kendisi gibi durduğunu söylediğini belirten Prates, "Ama bunu ona öğreten ben değilim. Ben sadece ona nasıl frikik attığımı gösterdim" şeklinde konuştu.

Son olarak aynı dönemde Ricardo Quaresma'yla da Sporting'de birlikte oynama fırsatı bulan Prates, Quaresma'yla alakalıysa, "O bizim gösterdiklerimize Ronaldo gibi asla dikkat etmezdi" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cesar Prates cristiano ronaldo ricardo quaresma

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