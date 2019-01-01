Cesc Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

Koç, İngiliz ekibine sıkı markaj uyguluyor.
Flaş transfer gelişmesi
Cesc Fabregas’ın F.Bahçeli olması mucize değil.
İngiliz ekibinde bu sezon çok az forma şansı bulan İspanyol oyuncu ayrılma niyetinde.
Chelsea’nin Hocası Sarri, her ne kadar şans vereceğini iddia etse de tam aksi oldu.
31 yaşındaki İspanyol orta saha, bu sezon ligde 5 maçta oynadı.
Avrupa Ligi’nde de 5 maçta 2 asist yaptı. Fabregas, bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor.
Başkan Koç, mukavelesi bitecek Fabregas için de temkinli bekleyişte.
Sarri oyuncusunun gidişine razı olmasa da Chelsea Yönetimi, ayrılığı tahmin edebiliyor.
Ali Koç uygun bir bonservis bedeline işi bitirmek için sıkı çalışıyor.
Ancak Chelsea ikna olmazsa Fabregas’tan sözleşme bitişi için söz alınacak. (AKŞAM)
Okuyucu Yorumları 0 yorum