SPOR

Cesc Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Chelsea’de mutsuz olan Cesc Fabregas’ı Fenerbahçe’ye katmak için Başkan Ali Koç Londra’da bizzat görüşmeleri yürütüyor.

Koç, İngiliz ekibine sıkı markaj uyguluyor.

Flaş transfer gelişmesi

Cesc Fabregas’ın F.Bahçeli olması mucize değil.

Cesc Fabregas’ın F.Bahçeli olması mucize değil.

İngiliz ekibinde bu sezon çok az forma şansı bulan İspanyol oyuncu ayrılma niyetinde.

İngiliz ekibinde bu sezon çok az forma şansı bulan İspanyol oyuncu ayrılma niyetinde.

Chelsea’nin Hocası Sarri, her ne kadar şans vereceğini iddia etse de tam aksi oldu.

Chelsea’nin Hocası Sarri, her ne kadar şans vereceğini iddia etse de tam aksi oldu.

31 yaşındaki İspanyol orta saha, bu sezon ligde 5 maçta oynadı.

31 yaşındaki İspanyol orta saha, bu sezon ligde 5 maçta oynadı.

Avrupa Ligi’nde de 5 maçta 2 asist yaptı. Fabregas, bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor.

Avrupa Ligi’nde de 5 maçta 2 asist yaptı. Fabregas, bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor.

Başkan Koç, mukavelesi bitecek Fabregas için de temkinli bekleyişte.

Başkan Koç, mukavelesi bitecek Fabregas için de temkinli bekleyişte.

Sarri oyuncusunun gidişine razı olmasa da Chelsea Yönetimi, ayrılığı tahmin edebiliyor.

Sarri oyuncusunun gidişine razı olmasa da Chelsea Yönetimi, ayrılığı tahmin edebiliyor.

Ali Koç uygun bir bonservis bedeline işi bitirmek için sıkı çalışıyor.

Ali Koç uygun bir bonservis bedeline işi bitirmek için sıkı çalışıyor.

Ancak Chelsea ikna olmazsa Fabregas’tan sözleşme bitişi için söz alınacak. (AKŞAM)

Ancak Chelsea ikna olmazsa Fabregas’tan sözleşme bitişi için söz alınacak. (AKŞAM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Londra ali koç cesc fabregas

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesc Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

F.Bahçe bombayı patlattı! Fabregas...

Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

Boffin kaleyi bırakmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikinci yarı planını hazırladı

Yanal ikinci yarı planını hazırladı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Avrupa'dan Fenerbahçe için 3 transfer iddiası birden

Avrupa basını F.Bahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.