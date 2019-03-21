Ceset bulduğu ihbarı yaptı, cinayet zanlısı çıktı

Alınan bilgiye göre, Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K. 112 Acil Servis'i arayarak, bir gün önce beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yaptı.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirledi.

Ekipler, ihbarı yapan Mustafa K. (45) ile beraberindeki M.S. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Mustafa K'nin jandarmadaki ifadesinde, kendisine bir miktar borcu bulunan Akman'la akşam alkol aldıklarını, parayı istemesi üzerine alkolün de etkisiyle kavga ettiklerini ve başına sert bir cisimle vurduğunu, ardından evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin önüne attıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)

