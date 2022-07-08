Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Cesetleri parça parça satıp ailelerine sahte kül verdi! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça satıp ailelerine sahte kül verdi! Altın dişlerden sağlam omurgalara

08.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesi ile birlikte ceset toplayıp onları nakit karşılığında sattığı ve ardından yaslı ailelere sevdiklerinin yakıldığı hakkında yalan söylediği iddia edilen Amerikalı bir cenaze evi işletmecisi olan 45 yaşındaki Megan Hess, yıllardır reddettiği suçları işlediğini kabul etti.

Cesetleri parça parça satıp ailelerine sahte kül verdi! Altın dişlerden sağlam omurgalara

ABD'nin Colorado eyaletinden Megan Hess, annesi ile uzun yıllar boyunca cenaze evi işletti. Hayatını kaybeden insanlarınnyakınlarına belirli bir ücret karşılığında morg, defin, yakılma ve cenaze töreni gibi işlemler için hizmet sunan ikili işleri üzerinden inanılmaz bir suç işledi.

REDDEDİYORDU

Cenaze evine getirilen cesetleri parçalayıp ve bu parçaları satmakla suçlanan Hess yıllarca tüm bu iddiaları reddetse de geçtiğimiz salı günü çıktığı mahkemede, işlediği suçları kabul etti ve mahkeme hakkında 12 ila 15 yıl hapis cezası istedi.

AYRI BİR ŞİRKET KURDULAR

kadavra

İkilinin 2009 yılında cesetleri satmaya başladıkları ve bu iş için ayrı bir şirket kurdukları keşfedildi. Hess ve annesi Shirley Koch'un gerçekleşmeyen yakma veya defin işlemleri için müşterilerinden en az bin dolar ücret aldığı tespit edildi.

HER ŞEY SAHTEYDİ

Yapılan araştırmalar, birçok aileye ya farklı ölülere ait küller ya da külü andıran molozlardan elde edilmiş bir karışım verildiğini ortaya çıkardı. Megan Hess'in yüzlerce sahte vücut bağışçısı onay formu düzenlediği de belirlendi.

YOKSULLARI HEDEF ALDI

Hess'in, maddi durumu kötü olan ailelere hayatını kaybeden yakınlarının bedenini bağışlamaları karşılığında ücretsiz cenaze hizmetleri ve yakma hizmeti teklif ederek kazancını artırmak amacıyla, daha yoksul aileleri hedef aldığı ortaya çıktı.

ALTIN DİŞLERİNİ SÖKÜP SATTI

altın

Cenaze evinin eski bir çalışanı, mahkemede verdiği ifadede, Hess'in bazı cesetlerin altın dişlerini söküp satarak en az 40 bin dolar gelir elde ettiğini de söyledi. Müşteriyle vücut parçaları için pazarlık ettiği konuşmalara ulaşılan Hess'in, alıcılara herhangi bir hastalık taşımadığını söylemesine rağmen, bulaşıcı hastalıklardan ölenlere ait parçaları da müşterilerine göndermekten çekinmediği ortaya çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!
Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”
Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.