Sosyal medyada gündem yarattı! Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

TikTok’ta ‘Penface’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Pennelope Ann, videosunda elindeki alkol şişesi ve şırıngayla kameraya poz verdi. Hastaneye gizlice alkol soktuklarını belirten Ann, annesiyle beraber başını bekledikleri ölüm döşeğindeki babasına alkol enjekte etti. Ann’ın bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

“İÇMEK İSTER MİSİN?”

Videoda babasına seslenen Ann, “Baba senin için en sevdiğim alkolü getirdim, içmek ister misin?” diye sordu. Babasının başıyla evet anlamında kafasını sallaması üzerine Ann, şırınga ile alkolü enjekte etti. Hastaneden kovulması ya da hakkında soruşturma açılmasını umursamadığını belirten Ann gönderisine, “Ruhu evrene dönmeden önce babamla son bir içki. Yollarımız tekrar kesişene kadar yaşlı adam. Seni seviyorum” notunu ekledi.

Ann’ın annesiyle beraber babasına alkol içirdiği anlar sosyal medyada bir anda viral oldu. Kadının gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



