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Ormanda çırılçıplak bir ağaca bağlı halde bulundu! Yetişkin film yıldızının şüpheli ölümü

30.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano'nun çıplak vücudu bir ormanda bir ağaca bağlı halde bulunmuştu. Arano'nun cesedinin villasının yakınında bulunmasının ardından, kendisiyle mesajlaştığı ve buluştuğu tespit edilen . 33 yaşındaki Hiroyuki Sanpei tutuklandı. Olaya ilişkin araştırmalar devam ederken, genç kadının ölüm nedeni hala bulunamadı.

Ormanda çırılçıplak bir ağaca bağlı halde bulundu! Yetişkin film yıldızının şüpheli ölümü

23 yaşındaki Japon yetişkin film yıldızı Rina Arano, 5 Haziran'dan beri kayıptı. Genç kadının Japonya'nın Ibaraki kentinde bir ormanda, çıplak vücudu bir ağaca bağlı halde ölü bulundu. Polis, kaybolmadan önce genç kadınla iletişim kurduğu iddia edilen ve Arano'nun cesedinin bulunduğu yerin yakınında mülkü bulunan Kanagawa Eyaleti, Minamiashigara'dan Hiroyuki Sanpei'yi Sanpei, Arano'yu kaçırma ve hapsetme şüphesiyle geçen hafta tutukladı.

TELEFONUNDAKİ VERİLER ORTAYA ÇIKARDI

Sanpei'nin akıllı telefonunda bulunan mesajlaşmalara göre ikilinin sosyal medya üzerinden konuştuktan sonra 5 Haziran'da Ibaraki Eyaletindeki Mito İstasyonunda buluştukları tahmin ediliyor. Polis, Sanpei'nin arabasına kurulu bir sürücü kaydedicisinin verileri sayesinde Sanpei'nin, Arano'yu istasyondan aldıktan sonra, Hitachiota'daki villasına gittiğini ve cesedin bulunduğu yerin yakınında olduğu anlaşılan bir orman yolunda girdiğini keşfetti.

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İDDİALARI REDDETTİ

katil

Sanpei, Arano'yu yanına villaya götürdüğünü kabul etti ancak daha sonra onu yakındaki bir mağazaya bıraktığını söyleyerek iddiaları reddetti. Arano'nun evinden ayrıldıktan sonra nereye gittiğinden emin olmadığını, ancak cep telefonunun evinin içinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca, genç kadını kelepçelediğini, ancak bunu onun rızasıyla yaptığını belirtti.

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İKİ HAFTADIR ÖLÜYDÜ

ceset

Polislerin açıklamasına göre, Rina Arano cesedi bulunduğunda elbisesiz halde bir ağaca bağlıydı ve neredeyse iki haftadır ölüydü. Üst vücudunun bir kısmı parçalanmıştı ancak vücudunda gözle görülür bir dış yaralanma yoktu. Ölüm nedeni hala belirlenemeyen Arano'nun 21 Haziran'da yayınlanan otopsi raporunda, boyunda bulunan ve dili destekleyen kemik olan dil kemiğinde bir kırık olduğunu gösterdi.

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AİLESİ BİLDİRDİ

8 Haziran'da Tokyo'nun Bunkyo Koğuşunda oturan Arano'nun ailesi, genç kadının kayıp olduğunu bildirmişti. Polisler, Sanpei'nin Arano'nun cesedini villasının yakınındaki bir orman yolunun yaklaşık altı metre altındaki bir yokuşta göze çarpmayan bir yere bıraktığına inandıklarını söylediler.

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ÇEKİM BAŞINA 1000 DOLAR

fenomen

1999 doğumlu Arano'nun serbest çalışan bir model olarak birçok proje yaptığı bildirildi. Müşterileriyle evlerinde yaptığı görüşmeleri de içeren müstehcen videoların yardımıyla ağını genişleten Arano'nun, çekim başına yaklaşık bin dolar ücret aldığı iddia edildi.

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cinayet
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