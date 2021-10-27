"Sebzeyle doymuyorum" diyenlerin derdine derman olacak besleyici ve lezzet fışkıran sebzeli tarifler...

Domates, patlıcan, kabak ve sivri biber ilk akla gelen sebzeler ama son yıllarda mutfaklarda kendine yer edinen brokoli, Brüksel lahanası gibi sayısız sebze çeşitleri de var. Önemli olan da bu sağlıklı ürünleri doğru şekilde pişirmek ve onların lezzetine lezzet katacak sosları, baharatları kullanmak. Bazen makarnayla bazen de et çeşitleriyle yakıştırarak deneyebileceğiniz çeşit çeşit sebze içeren besleyici tarifler aramaya son! İşte size lezzet ve vitamin deposu sebzeli yemek tarifleri...

KUZU LOKUM İÇİNDE PAZI YAPRAĞI SAPI

MALZEMELER

4 parça kuzu lokum (iki kişilik)

1 bağ yıkanmış üçe dörde bölünmüş pazı yaprağı sapı

4 adet Brüksel lahanası

1 orta boy patates

1 diş sarımsak

1 doğranmış soğan

2 kaşık limon suyu

1 ince dilim limon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber karışımı

2 kaşık sıvı yağ

YAPILIŞI

Kuzu lokumları yağlı kısmı alta gelecek şekilde tavaya dizin.

Üzerine 2 kaşık sıvı yağ gezdirin.

Etin yağı biraz eriyip rengi kızarınca düz yatırın.

3 dakika kadar alt ve üstünü kızartarak mühürleyin.

Doğranmış soğanı ve Brüksel lahanasını ilave edip karıştırın. 3 dakika pişirin.

Pazı saplarını içine atın. Ağzını kapatın ve 3 dakika daha pişirin.

Doğranmış patatesleri, sarımsağı, tuzu, baharatları ve limon dilimini ekleyin.

Karıştırın ve kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 20 dakika kontrollü olarak pişirin.

Yemeğe su eklemeyin. Yine de gerekirse yarım çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.

Et ve sebzeler lokum kıvamında piştiğinde ve suyunu çektiğinde limon suyunu gezdirerek servis yapın.

RENGARENK SEBZELİ CEVİZLİ MAKARNA

MALZEMELER

1 havuç

1 kapya biber

1 sarı biber

1 yeşil biber

1 kabak

1 pırasa

1 yeşil soğan

1 avuç dövülmüş ceviz

Yarım paket makarna

1 çay bardağı sıvı yağ/tereyağı

YAPILIŞI