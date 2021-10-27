"Sebzeyle doymuyorum" diyenlerin derdine derman olacak besleyici ve lezzet fışkıran sebzeli tarifler...

Domates, patlıcan, kabak ve sivri biber ilk akla gelen sebzeler ama son yıllarda mutfaklarda kendine yer edinen brokoli, Brüksel lahanası gibi sayısız sebze çeşitleri de var. Önemli olan da bu sağlıklı ürünleri doğru şekilde pişirmek ve onların lezzetine lezzet katacak sosları, baharatları kullanmak. Bazen makarnayla bazen de et çeşitleriyle yakıştırarak deneyebileceğiniz çeşit çeşit sebze içeren besleyici tarifler aramaya son! İşte size lezzet ve vitamin deposu sebzeli yemek tarifleri...
MALZEMELER
4 parça kuzu lokum (iki kişilik)
1 bağ yıkanmış üçe dörde bölünmüş pazı yaprağı sapı
4 adet Brüksel lahanası
1 orta boy patates
1 diş sarımsak
1 doğranmış soğan
2 kaşık limon suyu
1 ince dilim limon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber karışımı
YAPILIŞI
Kuzu lokumları yağlı kısmı alta gelecek şekilde tavaya dizin.
Üzerine 2 kaşık sıvı yağ gezdirin.
Etin yağı biraz eriyip rengi kızarınca düz yatırın.
3 dakika kadar alt ve üstünü kızartarak mühürleyin.
Doğranmış soğanı ve Brüksel lahanasını ilave edip karıştırın. 3 dakika pişirin.
Pazı saplarını içine atın. Ağzını kapatın ve 3 dakika daha pişirin.
Doğranmış patatesleri, sarımsağı, tuzu, baharatları ve limon dilimini ekleyin.
Karıştırın ve kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 20 dakika kontrollü olarak pişirin.
Yemeğe su eklemeyin. Yine de gerekirse yarım çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
1 havuç
1 kapya biber
1 sarı biber
1 yeşil biber
1 kabak
1 pırasa
1 yeşil soğan
1 avuç dövülmüş ceviz
Yarım paket makarna
YAPILIŞI
Makarnanızın suyunu az koyun ve pilav yapıyormuş gibi kısık ateşte haşlanmaya bırakın.
Tüm sebzeleri küçücük doğrayın.
Yağda çevirerek pişirin.
Sebzeleri yağıyla birlikte yarı pişmiş makarnanıza ekleyin.
Baharatlarını ve tuzunu katın.
5 dakika daha kontrollü olarak pişirin.
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