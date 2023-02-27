Çeşm-i nigar çorbası nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi!

Çeşm-i nigar çorbası Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet... 10 dakikada hazırlanan ve 35 dakikada pişen bu pratik tarif lezzetiyle de deneyenlerden tam not alıyor. İşte çeşm-i nigar çorbası malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER 1 bardak kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1, 5 litre sıcak su

Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

1 limon suyu

Sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Kuru nane

1 çay kaşığı Toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Pul biber

Bardak ölçüsü 200 ml

TARİF Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

Soğanlar pembe rengini aldığında un ilave edip karıştırın.

Kokusu çıkana dek kavurun.

Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ekleyip mercimekler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.

Mercimekler piştiğinde tuz ilave edin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin.

Sosu hazırlamak için bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın.

Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.

Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.

Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...



