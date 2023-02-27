YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Çorba Tarifleri
  4. Çeşm-i nigar çorbası nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi!

Çeşm-i nigar çorbası nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi!

27.02.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam yemeği menüsünde yeni bir tarif arıyorsanız, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen çeşm-i nigar çorbasını deneyebilirsiniz. Soğan, un, yumurta gibi malzemelerle hazırlanan çeşm-i nigar çorbasını tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. İşte çeşm-i nigar çorbası malzemeleri ve tarifi!

Çeşm-i nigar çorbası nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi!
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 274kal

Çeşm-i nigar çorbası Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet... 10 dakikada hazırlanan ve 35 dakikada pişen bu pratik tarif lezzetiyle de deneyenlerden tam not alıyor. İşte çeşm-i nigar çorbası malzemeleri ve tarifi!

MALZEMELER

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı un
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1, 5 litre sıcak su
  • Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
  • Terbiyesi için:
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 limon suyu
  • Sos için:
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı Kuru nane
  • 1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Pul biber
  • Bardak ölçüsü 200 ml

TARİF

  • Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.
  • Soğanlar pembe rengini aldığında un ilave edip karıştırın.
  • Kokusu çıkana dek kavurun.
  • Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ekleyip mercimekler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.
  • Mercimekler piştiğinde tuz ilave edin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin.
  • Sosu hazırlamak için bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın.
  • Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.
  • Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.
  • Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.
  • Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşık kaşık içirecek doyurucu köfteli çorba tarifi! Kaşık kaşık içirecek doyurucu köfteli çorba tarifi!
Anahtar Kelimeler:
çeşmi nigar çorbası tarifi çorba çeşmi nigar çorbası tarif

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."

Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."

Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek

Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek

Uzun süre tok tutan elmalı yulaf lapası tarifi

Uzun süre tok tutan elmalı yulaf lapası tarifi

Gelinim Mutfakta Mutlu mütebbel tarifi

Gelinim Mutfakta Mutlu mütebbel tarifi

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.