Mynet Trend

Çeşme'de batan botta can pazarı: 11 göçmeni sahil güvenlik böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı. Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine gitti. Botları batan ve denize düşen Suriye ile Afganistan uyruklu 4'ü çocuk toplam 11 göçmen için sahil güvenlik, zamana karşı yarışta kurtarma çalışması başlattı. Can pazarının yaşandığı olayda göçmenler teker teker kurtarıldı.

Suriye uyruklu 4 çocuk göçmen, kurtarılmanın ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçmen çocuklar, hastanede müdahale edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Çocukların önemli bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilirken diğer mültecilerin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11 yaşındaki Suriyeli Muhammet, teknelerinin su aldığını ve battığını anlattı. Botlarının batması üzerine denize düştüklerini belirten Muhammet, bir miktar su yuttuğunu da söyledi.

(İHA)

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Onu gören vatandaşlar hemen polise haber verdiOnu gören vatandaşlar hemen polise haber verdi
Ölümle burun buruna! O anlar böyle görüntülendiÖlümle burun buruna! O anlar böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Çeşme Yunanistan göçmen sakız adası

En Çok Okunan Trend Haberler

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Masaj masasında ilişkiye girdiler!

Masaj masasında ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her şeyden habersiz yol kenarında oturuyordu...

Her şeyden habersiz yol kenarında oturuyordu...

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da çatı kadından atlayan kadını polis böyle kurtardı

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Gaziantep'te polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

Onu gören vatandaşlar hemen polise haber verdi

Otomobilin çarptığı bisikletli genç metrelerce ileriye savruldu

Ölümle burun buruna! O anlar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta otobüs durağında bekleyen şahsa silahlı saldırı kamerada

Otobüs durağında korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada; Önce dayak sonra gasp

Güpegündüz dehşet saçtılar! O anlar kamerada

Bolu'da yol verme kavgasında çocuklarının yanında darp edildi

Bir anda ortalık karıştı! Çocuklarının yanında darp edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.