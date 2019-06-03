Çeşme'de bayram yoğunluğu

Restoranlar, kafeler ve çarşı esnafı da, sıkıntılı geçen kış sezonunun ardından, yüz binlerce tatilcinin Çeşme'ye akın etmesiyle yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte açılan çok sayıdaki beach club da bayram için özel programlar hazırladı. Çok sayıda sanatçı, bayram tatili boyunca tatilcileri eğlendirmek için beach clublarda sahne alıyor. 'HAZİRAN AYI REZERVASYONLARI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE' Çeşme'ye olan ilginin artmasının sevindirici olduğunu ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Çeşme'ye yoğun bir ilgi var. Otellerde doluluk oranları oldukça yüksek. Otelciler olarak bizi en çok sevindiren de, bayram tatili doluluğunun dokuz güne yayılması. Turistik otellerin yanı sıra, butik otellerden pansiyonlara kadar olan doluluğun olması yüzleri güldürürken, olaysız, sorunsuz, güzel bir bayram tatilinin geçmesi en büyük temennimiz. 2019 yılının verilerinin, 2018 yılına ait verilerin üzerine çıkacağından eminim. Erken rezervasyonlarda bunu gördük. Bayramdan sonra, okullar ve sınavlar bitiyor. Haziran ayı rezervasyonlarına baktığımızda, yüzde 70'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da günden güne artacaktır" diye açıkladı.

'DİREKT UÇUŞ OLURSA, ÇİNLİ TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ OLUR' Yabancı turist sayısında da iki kat artış beklediğini vurgulayan Belge, "Gittiğimiz fuarlarda da, çalıştığımız acentelerde de dış pazarlarda yabancıların Türkiye'ye olan ilgisini görüyoruz. Özellikle Almanlar'ın yoğun ilgisi var. Ayrıca Çinliler'in ilgisi çok büyük. Çinliler, 12 ay Çeşme'yi boş bırakmadı. 2019 yılı Japonya'da da 'Türkiye etkileşim yılı'. Japon, Çin ve Güney Koreli turistlerin bu yıl da Çeşme'ye ilgi göstermesini bekliyoruz. Özellikle Çin'den İzmir'e direkt uçuş yapılabilirse, İzmir'e ve Çeşme'ye gelecek turist sayısında büyük artış olacağı inancındayız. Eğer bu direkt uçuşlar gerçekleşirse, İzmir ve Çeşme'de çok sayıda Çinli göreceğiz. Ölü sezon dediğimiz kasım ve mart ayları arasında bile göreceğimiz Çinli turistler, bize büyük moral verecek" diye konuştu. DELİKLİ KOY, BU YIL DA İLGİ ODAĞI OLDU Tatillerini çadırda geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi ise bu yıl da Alaçatı'daki ünlü Delikli Koy oldu. Adını denize uzanan delikli kayadan alan koy, temiz deniziyle son yıllarda gözde yerlerden birisi olurken, bayram tatili için Çeşme'yi tercih eden çok sayıdaki tatilcinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yüzlerce tatilci Delikli Koy'da çadır kurarken, birçok tatilci de temiz deniziyle dikkatleri çeken koya akın ederek, serinlemeye çalıştı. Bursa'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ve birçok ilden Çeşme'ye tatile gelerek Delikli Koy'u tercih edenler, tatillerini arkadaşları ile birlikte çadırda geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.

SÖRFÇÜLER DENİZİ RENKLENDİRDİ Sörf tutkunları için vazgeçilmez yerlerden birisi olan Alaçatı Sörf Merkezi de bayram tatilinde büyük ilgi gördü. Sörf yapanlar kadar sörf öğrenmek isteyenlerin de akın ettiği bölgede, rüzgarın az olmasına rağmen, rengarenk sörflerle deniz renklendi. ILICA PLAJI'NDA 'HAVLUNU AL, GEL' KAMPANYASI Hava sıcaklıklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek isteyen tatilciler büyük bölümü de, otellerin havuzlarını ve Çeşme'nin ünlü plajlarını doldurdu. Bu yıl Çeşme Belediyesi tarafından işletilen Ilıca Plajı, yine en çok tercih edilen plaj oldu. Çeşme Belediyesi, Ilıca Plajı'na şezlong ve şemsiye koymayarak, "Ilıca Plajı artık eskisi gibi, havlunu al, gel" kampanyası başlattı. Ilıca Plajı'ndan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, 1980'li yıllarda olduğu gibi, şemsiyesini ve havlusunu alarak, incecik kumu ve derin olmayan ılık denizi ile ünlü Ilıca Plajı'nı doldurdu. Plajın girişlerine, plaj kurallarının yazıldığı büyük uyarı levhaları konulurken, plaja yerleştirilen beş konteyner tuvalet ile de tatilcilerin ihtiyaçları karşılandı.