TREND

Çeşme suyundan burnuna girenler beynini yedi!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 11.12.2018 07:57 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan bir kadın, su yoluyla burnundan giren amiplerin beynini yemesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çeşme suyundan burnuna girenler beynini yedi!

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, su yoluyla vücuduna giren amiplerin beynini yemesi üzerine yaşamını yitirdi. Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.

Yaşlı kadının başına gelen talihsiz olay, Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlandı. Washington eyaletinin Seattle kenti sakinlerinden 69 yaşındaki bir kadın, ilk önce burnunda çıkan bir yara nedeniyle hastaneye gitti. Bunun basit bir kızarıklık olduğunu düşünen doktorlar antibiyotik ile merhem yazdı. Ancak şikayeti geçmeyen kadın bir yıl boyunca cilt hastalıkları doktoruna gitmeye devam etti. Bir süre sonra vücudunun sol tarafı titremeye başlayan kadın, en sonunda bir nöbet geçirerek hastaneye kaldırıldı.

1

DOKTORLAR KAFATASINI AÇTI

Sputnik'in Fox News'ten edindiği habere göre, doktorlar, kadının beyninde bir tümör olabileceği şüphesiyle test için bir doku örneği aldı. Sonraki birkaç gün yapılan ek taramalar, kadının beynindeki olumsuzluğun daha da kötüleştiğini ortaya çıkardı. Kitlenin büyümesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kadının beynini incelemek için kafatasını açan doktor, hastanın amip ile enfekte olduğunu tespit etti.

2

"BEYNİNİN HER YERİ AMİP DOLUYDU"

Cobbs, hastayı ameliyat ettiğinde beynin golf topu büyüklüğündeki bir kısmının kanlı lapaya dönüştüğünü gördüğünü belirterek, "Beynin her yeri amip doluydu, onlar sürünerek beyin hücrelerini yiyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." diye anlattı.

3

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIĞA YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan analiz kadının, Balamuthia Mandrillaris adlı amiplerin yol açtığı çok nadir görülen ve ölümcül bir hastalık olan Granülomatöz Amibik Ensefalit'e yakalandığını ortaya çıkardı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce anti-amip ilaç tedavisi uygulamasına rağmen komaya giren kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.

4

"BURNUNDAKİ YARANIN BEYİNLE BAĞLANTISI OLDUĞU KİMSENİN AKLINA BİLE GELMEZDİ"

International Journal of Infectious Diseases yazarlarından Keenan Piper, "Bu o kadar nadir bir hastalık ki, burnundaki yaranın bir şekilde beyinle bağlantısı olduğu kimsenin aklına bile gelmezdi" dedi.

Sinüsleri temizlemek için sadece steril, damıtılmış veya kaynatılmış su kullanma çağrısında bulunan doktorlar, musluk suyunda bulunabilecek organizmaların sindirim sisteminde öldüğü ancak burun deliklerinde yaşayabildiği uyarısında bulundu.

5

TOPLAMDA 70 VAKA TESPİT EDİLDİ

Amip, 1986'da keşfedildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 1993'ten beri ABD'de en az 70 vaka olduğunu açıkladı. Doktorlar, bu enfeksiyonların neredeyse vakaların yüzde 89'unda ölümle sonuçlandığını bildirdi. Çoğu Balamuthia Mandrillaris vakası ölümden sonra teşhis edilemediği için doktorların amipleri tedavi etme konusunda çok fazla tecrübesi yok.

PARTNERGenç milyarderin kıskandıran hayatıGenç milyarderin kıskandıran hayatı
Güzel sporcunun ölümü çok acı olduGüzel sporcunun ölümü çok acı oldu
Arkasında bir anda belirdi...Arkasında bir anda belirdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Bakteri amip

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel sporcunun ölümü çok acı oldu

Güzel sporcunun ölümü çok acı oldu

Görüntü konuşurken arkasında bir anda belirdi...

Arkasında bir anda belirdi...

Bu şirketin çalışanları uyuyarak para kazanıyor!

Bu şirketin çalışanları uyuyarak para kazanıyor!

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Cinsel ilişkiden bıkınca...

Eşinin cinsel isteklerinden bıkan hemşire bakın ne yaptı!

Fransa'da TRT ekibine tepki! 'Macron da siz de gideceksiniz!'

Fransa'da TRT ekibine tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.