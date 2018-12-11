Çeşme suyundan burnuna girenler beynini yedi!

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, su yoluyla vücuduna giren amiplerin beynini yemesi üzerine yaşamını yitirdi. Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.

Yaşlı kadının başına gelen talihsiz olay, Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlandı. Washington eyaletinin Seattle kenti sakinlerinden 69 yaşındaki bir kadın, ilk önce burnunda çıkan bir yara nedeniyle hastaneye gitti. Bunun basit bir kızarıklık olduğunu düşünen doktorlar antibiyotik ile merhem yazdı. Ancak şikayeti geçmeyen kadın bir yıl boyunca cilt hastalıkları doktoruna gitmeye devam etti. Bir süre sonra vücudunun sol tarafı titremeye başlayan kadın, en sonunda bir nöbet geçirerek hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLAR KAFATASINI AÇTI



Sputnik'in Fox News'ten edindiği habere göre, doktorlar, kadının beyninde bir tümör olabileceği şüphesiyle test için bir doku örneği aldı. Sonraki birkaç gün yapılan ek taramalar, kadının beynindeki olumsuzluğun daha da kötüleştiğini ortaya çıkardı. Kitlenin büyümesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kadının beynini incelemek için kafatasını açan doktor, hastanın amip ile enfekte olduğunu tespit etti.