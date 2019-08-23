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Çeşme Weekend Spor Festivali yeni yarışma ve aktivitelerle geri dönüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin denizde biten ilk ve tek yarışı” olarak 2015 ve 2016 yıllarında büyük beğeni toplayan Çeşme Weekend Spor Festivali, yeni yarışları ve festival aktiviteleriyle geri dönüyor.

Çeşme Weekend Spor Festivali yeni yarışma ve aktivitelerle geri dönüyor
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Üçüncü yılında yine Macera Akademisi Racesetter tarafından organize edilecek olan sıra dışı spor festivali, 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme’de sporseverleri buluşturacak. Her seviye koşucu için koşu yarışı, yüzme yarışı ve son yılların yükselen sporu kürek sörfü yarışları katılımcılar ile buluşacak. Minik Adımlar ve Minik Kulaçlar yarışlarındaki parkurlarda ailenin küçükleri de geleceğin sporcu olmaları için cesaretlendirilecek. Müsabaka sporları dışında yoga, zumba, fitness, kürek sörfü ve yol bisikleti sürüşü gibi deneyim aktiviteleri de katılımcılara sunulacak.

Çeşme Weekend Programı şöyle:

21 Eylül - Cumartesi - Paparazzi Beach

Yüzme : 1500m (14+ yaş) ve Minik Kulaçlar (8-13 yaş)

Kürek Sörfü (Stand Up Paddle - SUP) : 1500m ve 600m

1,5K Yüzme, Minik Kulaçlar (9-13 yaş) ve Türkiye’nin ilk Kürek Sörfü (SUP) yarışları, Ayayorgi Koyu’ndaki serin sularda düzenlenecek. Gün boyu sürecek festival aktiviteleri, sabah yogası ile başlayacak. Pilates, zumba, kürek sörfü denemeleri gibi aktivitelerin de yapılacağı gün, plajdaki akşam üstü partisi ile sona erecek.

22 Eylül - Pazar

Koşu: 5km - 10km - 21.1km ve Minik Adımlar (6-12 yaş)

Sabah erken kalkanlar için yoga ve toplu yol bisikleti sürüş antrenmanları, güne harika bir başlangıç olacak. Katılımcılar, koşu yarışları için de Çeşme merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacak. Geleceğin sporcuları ise 12 yaşa kadar olan çocukların katılabileceği Minik Adımlar koşusunda eğlenecek.

21,1K - 10K -5K parkurları ise meydandaki startın ardından Paparazzi Beach'te, yani deniz kıyısında sona erecek. Festival aktiviteleri, gün boyunca plajda ve denizde devam edecek. Üçüncü Çeşme Weekend organizasyonunun kapanışı ise unutulmaz bir kapanış partisi ile yapılacak.
(İHA)


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Çeşme Weekend Spor Festivali festival Çeşme

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