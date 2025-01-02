Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! Yüsra Geyik öpüşme sahnelerini açık açık anlattı! 'Ağzı kokuyorsa...'

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

CESUR SAHNELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Şimdilerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik en çok Bozkır'daki cesur sahneleri ile konuşulmuştu.

Yüsra Geyik şimdi de Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' programındaki itiraflarıyla dikkat çekti. Yasemin Şefik ünlü isme 'Tüm herkesin merak ettiği, oyunculuk dünyasının en çok sorulan sorusu öpüşme sahnesi... Öpüşme sahnelerinde karşılıklı kaldığınızda ne konuşuyorsunuz?' diye sordu.

ÖPÜŞME SAHNESİNİ AÇIK AÇIK ANLATTI

Yüsra Geyik 'Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun.' diyerek yanıt verdi. Şefik 'Ay bir de ağzı kokuyorsa...' diyerek araya girdi Yüsra Geyik ise 'Onları hissedersin tabii. Ama başka türlü bir şey hiç olamıyor. Önceden özendiğin bir insanla bilmiyorum benim hiç başıma gelmedi. Önceden beğendiğin bir insanla belki o ana kadar gıdıklar ama sonra yine olmazsın.' diye konuştu.