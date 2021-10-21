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Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi malzemeleri neler?

21.10.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'a ait özgün bir tatlı olan ceviz ezmesi afiyetle tüketiliyor. Ceviz, şeker ve irmik üçlüsünün bir araya gelmesiyle hazırlanan bu nefis tatlı evde kolaylıkla hazırlanabilir. Akdeniz mutfağına ait olan ceviz ezmesi, ikram yiyeceğidir. İşte ceviz ezmesi tarifi ve malzemeleri...

Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi malzemeleri neler?

Ceviz ezmesi yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, irmik ceviz karışımını şekerle birleştirirken iyice karıştırmak gerektiğidir. Şekerin kaynatılma aşaması tamamlandıktan sonra tarifi kısık ateşte pişirmeniz gerekir. İşte ceviz ezmesi tarifi ve malzemeleri...

CEVİZ EZMESİ MALZEMELERİ

  • 4 su bardağı şeker
  • Pudra şekeri
  • 4 su bardağı irmik
  • 4 su bardağı ceviz

Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi malzemeleri neler?

CEVİZ EZMESİ NASIL YAPILIR?

4 su bardağı şekeri tencereye koyun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin ve kaynatın. Sonrasında ocağı hafif kısın. 4 su bardağı irmik ve 4 su bardağı cevizi karıştırın ve eriyen tencereye dökün. Dökerken karıştırın ve sonrasında ocaktan alın. Pudra şekerini tepsiye serpin ve cevizli karışımı yayın. Sıkı bir şekilde bütün gücünüzle bastırın. Birbirine iyice sıkışması gerekir. Eğer sıkışmazsa, kesildiğinde dağılır sonra üstüne pudra şekeri serpilir. Keserek servis ediniz. Afiyet olsun...


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