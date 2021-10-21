Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi malzemeleri neler?

Ceviz ezmesi yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, irmik ceviz karışımını şekerle birleştirirken iyice karıştırmak gerektiğidir. Şekerin kaynatılma aşaması tamamlandıktan sonra tarifi kısık ateşte pişirmeniz gerekir. İşte ceviz ezmesi tarifi ve malzemeleri...

CEVİZ EZMESİ MALZEMELERİ

4 su bardağı şeker

Pudra şekeri

4 su bardağı irmik

4 su bardağı ceviz

CEVİZ EZMESİ NASIL YAPILIR?

4 su bardağı şekeri tencereye koyun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin ve kaynatın. Sonrasında ocağı hafif kısın. 4 su bardağı irmik ve 4 su bardağı cevizi karıştırın ve eriyen tencereye dökün. Dökerken karıştırın ve sonrasında ocaktan alın. Pudra şekerini tepsiye serpin ve cevizli karışımı yayın. Sıkı bir şekilde bütün gücünüzle bastırın. Birbirine iyice sıkışması gerekir. Eğer sıkışmazsa, kesildiğinde dağılır sonra üstüne pudra şekeri serpilir. Keserek servis ediniz. Afiyet olsun...



