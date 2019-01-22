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Cevizli Kek Tarifi

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 22.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

Çaylar demlensin! Evi mis gibi kokutacak enfes bir tarifimiz var. Cevizli Kek tarifimizi mutlaka deneyin.

Cevizli Kek Tarifi

Malzemeler:

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1,5 su bardağı toz şeker
125 gram tereyağı (eritilmiş, ılınmış)
1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
3,5 su bardağı un
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
İsteğe göre 1 çay bardağı tuzsuz badem (irice doğranmış)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Bu tarifi büyük bir Baton kek kalıbında veya 4 yumurtalık (23cm çapında) herhangi bir kek kalıbında hazırlayabilirsiniz.
Kalıbınızı tereyağı ile güzelce yağladıktan sonra unlayıp, fazla unu ters çevirerek silkeleyin.
Yumurtaları ve şekeri kabarıp rengi iyice açılana kadar mikser ile 4 dakika çırpın.
Sütü ve tereyağını ekleyip iyice karışana kadar 1 dakika çırpın.
Kuru malzemeleri eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile iyice karışana kadar alttan üste doğru hızlıca karıştırın.
Cevizleri hafifçe unladıktan sonra karışıma ekleyin ve kek kalıbına dökün.
Üzerine ceviz içi koyabilirsiniz.
Önceden 170 derece ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin.
Not: İlk 25 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın.
Sürenin sonunda kürdan ile kekinizi kontrol edin. Kürdana kek hamuru yapışmıyorsa kekiniz pişmiştir.
Fırından aldığınız keki oda sıcaklığına gelene kadar soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyin.
Afiyet Olsun.

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