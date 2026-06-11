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Çevre illerden ziyaretçi akınına uğruyor! Herkes çimlerinde yatmayı bekliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yer alan Küçükelmalı Tabiat Parkı, dört mevsim sunduğu eşsiz doğal güzellikleriyle hafta sonlarında yüzlerce günübirlik ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Çevre illerden ziyaretçi akınına uğruyor! Herkes çimlerinde yatmayı bekliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, temiz havanın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Küçükelmalı Tabiat Parkı, bölge turizminin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor.

HAFTASONLARI DOLUP TAŞIYOR

Bölgedeki turizm açısından Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın önemli bir yer olduğunu anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Çam ağaçlarının gölgesinde huzurlu bir gün geçirmek isteyen doğaseverler, parkın yemyeşil atmosferinde adeta stresten arınıyor. Doğal göledi, kuş sesleri eşliğinde uzanan yürüyüş parkurları ve geniş piknik alanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Küçükelmalı Tabiat Parkı, Bilecik'in en çok ziyaret edilen mesire alanlarının başında geliyor. Modern kafeteryası, lokantası ve ailelere yönelik düzenlenmiş sosyal alanlarıyla her yaştan misafire hitap eden park, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor." dedi.

Çevre illerden ziyaretçi akınına uğruyor! Herkes çimlerinde yatmayı bekliyor 1

5 AYRI İLDEN TRAFİK OLUŞUYOR

Tekin sözlerinin devamına, "Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kütahya ve Bilecik başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor. Sadece piknik ve dinlenme alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelen Küçükelmalı Tabiat Parkı, birçok sivil toplum kuruluşunun düzenlediği festival ve organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel etkinlikler, festivaller ve doğa buluşmaları sayesinde park, bölgenin sosyal yaşamına da önemli katkı sağlıyor. Yeşilin bin bir tonunu barındıran çam ormanları, sakin göledi, yürüyüş rotaları ve eşsiz manzaralarıyla Küçükelmalı Tabiat Parkı, doğayla baş başa kalmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik çimento park
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