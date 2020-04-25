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Çevre mühendisleri kurulacak Sıfır Atık Daire Başkanlıklarını destekliyor

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere ‘Sıfır Atık Daire Başkanlığı’ kurulması talimatını desteklediklerini açıkladı.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevim Yürüten, “Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği; kontrol altına alınmadığı durumlarda gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden en önemli problemlerden biridir.

Çevre mühendisleri kurulacak Sıfır Atık Daire Başkanlıklarını destekliyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere ‘Sıfır Atık Daire Başkanlığı’ kurulması talimatını desteklediklerini açıkladı.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevim Yürüten, “Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği; kontrol altına alınmadığı durumlarda gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden en önemli problemlerden biridir. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında mevcut durum tespitinin sağlanması, verilerinin ortaya konulması ile iklim değişikliği mücadele planlarının tüm paydaşlar ile birlikte oluşturulması ve de önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi zaruridir” dedi.
İklim değişikliği ile mücadelede doğru uygulanacak atık yönetimi projeleri de ülke olarak hedefe ulaşmamızda temel basamaklardan biri olduğunu vurgulayan Yürüten, “Bu kapsam da 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın18 Nisan 2020 tarihli açıklamasında; ‘Sıfır Atık Projemiz, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için başlattığımız, sınırları aşan uluslar üstü bir projedir. Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte bir kez daha gördük ki çevre kirliliği insanlığın ortak problemidir. Bu nedenle yapacağımız her proje çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olmak zorundadır. Bakanlık olarak bu anlayıştan yola çıkarak, çevre ve şehircilik çalışmalarımızı, sıfır atık çatısı altında hayata geçiriyoruz. Belediyelerimizin sıfır atık sistemini kurmak için ihtiyaç duydukları her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz’ şeklinde belirtilmiş olup, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te yaptıkları değişiklikle yerel yönetimlere Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatının verildiği belirtilmiştir. Bu yaklaşım ile yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin adımlar atmasının sağlanması hedeflenmiştir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak bu konuda gösterilen yaklaşım ve mevcutta ihtiyaç olan birimlerin kurulması kararını destekliyoruz. Bununla birlikte iklim değişikliği, atık yönetimi gibi temel konuların çevre mühendisliğinin uzmanlık ve yetkinlik alanları olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.
“Hedeflenen amaca doğru yoldan ulaşmak ve tüm çalışmaları sürdürülebilir kılmak ancak uzmanlar ışığında yönetilen süreçler ile gerçekleşir” diyerek sözlerini sürdüren Yürüten, “Bu doğrultuda TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, kurulacak olan daire başkanlıkları ve şubelerde idari kadro ve teknik personel pozisyonlarında yetkin çevre mühendislerinin istihdam edilmesi konusunu hassasiyetle vurguluyoruz. Yapılacak olan tüm çalışmaların odamızca takip edileceğini, gerekli her türlü katkının sunulması konusunda tüm desteğin gösterileceğini de kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

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