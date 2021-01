“Çevrim içi Öğrenci Toplulukları” yeni dönemde de öğrencileri yalnız bırakmıyor

Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü kurumlarından Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini pandemi sürecinde de yalnız bırakmıyor. Öğrencilere sunduğu pek çok olanakla adından sıkça söz ettiren Açıköğretim Sistemi, bünyesinde oluşturulan “Çevrim içi Öğrenci Toplulukları” ile hem öğrenimin hem de sosyal aktivitelerden oluşan bir dizi içerik oluşturuyor. Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin ücretsiz olarak kaydolabildiği çevrim içi topluluklar, pek çok farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikleri sanal ortamlar üzerinden yürütebilme olanağı sağlıyor. Bu sayede Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evde geçirilen sürenin daha kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor.

Aktif olarak öğrenimine devam eden 1 milyonun üzerindeki Açıköğretim öğrencisine en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendini geliştiren Anadolu Üniversitesi, öğrenim ortamlarının yanında sosyal alanlar da yaratıyor. Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı öğrencilerin, farklı alanlarda sosyalleşebilmeleri için faaliyet gösteren “Çevrim içi Öğrenci Toplulukları” ile 10 binlerce öğrenci online olarak aynı etkinliklere katılabiliyor. Yaklaşık 60 dakika boyunca alanında uzman isimlerin öğrencilerle buluştuğu etkinlikler gününden önce internet sitesinden duyuruluyor. Ayrıca öğrenciler, oluşturulan tartışma platformu sayesinde etkinlik süresince birbirleriyle ve konuklarla etkileşime girebiliyor. Düzenlenen tüm etkinlikler, kaçıranlar için sisteme video olarak yükleniyor. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden takip edilebiliyor.

“Evde Kal, eğitimden kopma”

Çevrim içi Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri ayda bir gerçekleştirilen çevrim içi etkinliklerle devam ediyor. “Yaşam Boyu Eğitim” mottosuna, “Evde Kal, Eğitimden Kopma” sloganını da ekleyen Anadolu Üniversitesi Çevrim içi Öğrenci Toplulukları 6 farklı alandan oluşuyor. 200 bini bulan üye sayısı ile Çevrim içi Öğrenci Toplulukları, son aylarda öğrencilerin yeni ilgi odağı oldu. Tartışma ortamları hazırlayarak öğrencilerin bilgi birikimlerini paylaşmasına imkân sağlayan bu sistemde: Kitap, Sinema, Fotoğraf, Tarih, Müzik ve Bilişim Toplulukları yer alıyor.

2021’de de fotoğraf topluluğu taleplerine yönelik etkinlikler düzenlenecek

Çevrim içi Fotoğraf Topluluğu, etkinliklerine karar verirken ilgi çekebilecek konuların yanında öğrencilerden gelen önerileri de değerlendiriyor. Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer’in üstlendiği Çevrim içi Fotoğraf Topluluğu, her ay alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturuyor. Önceki aylarda topluluğa konuk edilen isimler arasında Prof. Dr. Levend Kılıç ve Prof. Dr. Özer Kanburoğlu gibi öğretim üyeleri yer alıyor. Ayrıca, Fatih Likoğlu ile Yemek Fotoğrafçılığı ve Erkan Balk ile Su Altı Fotoğrafçılığı gibi fotoğrafın kullanım alanlarına yönelik etkinlikler de topluluk üyelerinin ilgisini çeken etkinlikler arasında yer alıyor. 2021’de de öğrenci taleplerine yönelik etkinlikler düzenleyecek olan topluluk için; doğa fotoğrafçılığı, fine art fotoğrafçılık ve sokak fotoğrafçılığı konusunda önümüzdeki aylar için planlamalar yapılıyor.

Yönetmenler, yapımcılar, film eleştirmenleri, öğretim üyeleri öğrencilerle buluşuyor

Sinema Topluluğu, sinemaya salt izleyici olmaktan öte ilgi duyan Açıköğretim fakültesi öğrencilerine sinemanın farklı boyutlarında, derinlikli bilgi ve deneyim aktarımı sağlıyor. Topluluk Koordinatörü Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu önderliğinde her ay sinemanın farklı boyutları, o ayki konu ve içeriğe göre belirlenen konuklarla inceleniyor. Geçtiğimiz aylarda sinema topluluğuna konuk olan yönetmen isimler arasında Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu, Eylem Kaftan; film eleştirmeni Mehmet Açar, yapımcı Şebnem Vitrinel, KısaFilmDer Başkanı Sidar Serdar Karakaş, Prof. Dr. Aysun Akıncı Yüksel, Dr. Öğr. Üye. Özlem Özgür, Arş. Gör. Dr. Özgür Çalışkan yer alıyor. Sinema topluğunun Ocak ayındaki etkinliğinin konuğu ise yönetmen, yazar, senarist, oyuncu Ercan Kesal olacak.”

Müzik camiasının tanınan isimleri konuk ediliyor

Prof. Burcu Yazıcı koordinatörlüğünde bu yıl da müzik camiasının tanınan isimlerini konuk ederek her ay bir etkinlik düzenlemeye devam edecek olan Müzik Topluluğu’nun Ocak ayının konuğu, Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Başkemancısı Nazlı Avcı olacak.

Ocak ayında “Tarihte Salgın Hastalıklar” konusu işlenecek

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer topluluk olan Tarih Topluluğu bugüne kadar, aylık seminerler, gezi faaliyetleri, şehir buluşmaları, tarihi mekân fotoğraf çekimi etkinliği ve hediye kitap etkinliği gibi birçok faaliyet gerçekleştirdi. Arş. Gör. Metin Çatalkaya koordinatörlüğünde faaliyetlerine 2020-2021 öğretim yılında da devam eden topluluk, bu sene ilk olarak 30 Aralık Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Osman Güldemir’in katılımıyla “Geçmişten Günümüze Mutfak Kültürümüz” konulu seminer gerçekleştirdi. Tarih Topluluğu’nun Ocak ayı etkinliğinde Prof. Dr. Haşim Şahin’in katılımıyla “Tarihte Salgın Hastalıklar” konusu işlenecek. Şubat ayında ise Prof. Dr. Mehmet Topal’ın katılımıyla “Osmanlı Arşivlerinde Nasıl Araştırma Yapılır?” isimli seminer düzenlenecek.

Bilişim Topluluğu yeni dönemde yeni konseptlerle öğrencilerle buluşacak

Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Serap Şişman Uğur’un üstlendiği Bilişim Topluluğu’nda çevrim içi olarak düzenlenen söyleşilerde bilişim teknolojileri, geleceğin teknolojileri, geleceğe yönelik öngörüler, dijitalleşme, teknolojik tekillik gibi konularla teknolojinin temas ettiği her alandan uzmanlar konuk oluyor. Bilişim Topluluğu’nda yeni dönemde yeni konseptlerle etkinliklerin sürdürülmesi, ilerleyen dönemde farklı içerik türlerinin de kullanılması planlanıyor.

Kitap tutkunları alanında uzman kişilerle incelemeler yapıyor

Kitap tutkunlarıyla bir araya gelmeyi hedefleyen Kitap Topluluğu, Yaklaşık 1 ay öncesinden, tartışılacak kitabı topluluk üyelerine bildiriyor. Topluluk Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Tunç’un belirlenen kitapla ilgili davet ettiği bir uzman konukla birlikte söz konusu kitap etkileşimli olarak ele alınıyor. Kitap Topluluğu bu bağlamda ilk etkinliğini Aralık ayında Doç. Dr. Yakup Öztürk’ün uzman konuk olarak katıldığı Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı” hakkında gerçekleştirdi. Ocak ayında gerçekleştirilen etkinliğin konusu ise Prof. Dr. Oktay Yivli’nin katılımıyla “Öykü Nasıl Okunur?” oldu. Topluluk önümüzdeki aylar için de öğrencilere etkili içerikler hazırlıyor.