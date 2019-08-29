Ceyda Ateş, Çocuk dizisi için Amerika'dan döndü! Yeni rolünü anlattı

Güzel oyuncu, Amerika’dan bu proje için döndüğünü ve senaryoyu okur okumaz, dizide yer almak istediğini belirtti. Şimdiden merak uyandıran Çocuk’ta Ceyda Ateş Toplusoy’u en çok etkileyen annelikleri ile sınanan 4 kadın ve bu mücadelenin tek masumu olan Efe’nin yaşadıkları olmuş.

Ceyda Ateş Toplusoy, Eylül’de ekrana gelecek dizideki Şule karakteri için:

“Daha önce hiç oynamadığım bir karakteri canlandıracağım, bu beni çok heyecanlandırıyor. Güçlü bir hikayemiz ve çok deneyimli bir kadromuz var. Yapım şirketinden, yönetmenimize; setteki ışıkçıdan, kanalımıza herkesin inandığı izleyicinin yüreğine dokunacak bir hikaye anlatıyoruz. Canlandırdığım karakter Şule, varlıklı bir ailenin gelini ancak çocuğu olmayınca kayınvalidesi Asiye ile birlikte zor durumdaki Akça’nın bebeğini evlat ediniyor. Günün birinde Şule’nin kendi çocuğu olmasıyla her değişiyor. Biricik oğlu Efe, Şule için kurtulmak istediği bir yüke dönüşüyor. Daha fazla ipucu vermeyeyim, ama izleyici bir sonra ki bölümü heyecan içinde bekleyecek.” dedi.