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Ceyda Ateş, Çocuk dizisi için Amerika'dan döndü! Yeni rolünü anlattı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 29.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Eylül’de, Star ekranlarında izleyicisi buluşmaya hazırlanan 1441 Productions imzalı 'Çocuk'un başrol oyuncularından Ceyda Ateş Toplusoy, yeni projesini anlattı.

Ceyda Ateş, Çocuk dizisi için Amerika'dan döndü! Yeni rolünü anlattı

Güzel oyuncu, Amerika’dan bu proje için döndüğünü ve senaryoyu okur okumaz, dizide yer almak istediğini belirtti. Şimdiden merak uyandıran Çocuk’ta Ceyda Ateş Toplusoy’u en çok etkileyen annelikleri ile sınanan 4 kadın ve bu mücadelenin tek masumu olan Efe’nin yaşadıkları olmuş.

Ceyda Ateş Toplusoy, Eylül’de ekrana gelecek dizideki Şule karakteri için:
“Daha önce hiç oynamadığım bir karakteri canlandıracağım, bu beni çok heyecanlandırıyor. Güçlü bir hikayemiz ve çok deneyimli bir kadromuz var. Yapım şirketinden, yönetmenimize; setteki ışıkçıdan, kanalımıza herkesin inandığı izleyicinin yüreğine dokunacak bir hikaye anlatıyoruz. Canlandırdığım karakter Şule, varlıklı bir ailenin gelini ancak çocuğu olmayınca kayınvalidesi Asiye ile birlikte zor durumdaki Akça’nın bebeğini evlat ediniyor. Günün birinde Şule’nin kendi çocuğu olmasıyla her değişiyor. Biricik oğlu Efe, Şule için kurtulmak istediği bir yüke dönüşüyor. Daha fazla ipucu vermeyeyim, ama izleyici bir sonra ki bölümü heyecan içinde bekleyecek.” dedi.

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Başrollerini; Nazan Kesal, Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu, senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme aldığı “Çocuk” Eylül'de Star’da.

ÇOCUK DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
“Çocuk” Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir…

Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

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