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  4. Ceyda Ateş paylaştı eşi yorum yaptı: Çocuğu da kendine benzettin

Ceyda Ateş paylaştı eşi yorum yaptı: Çocuğu da kendine benzettin

01.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Ateş sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Ateş sosyal medyada kızıyla birlikte bir pozunu paylaşınca eşi kayıtsız kalmadı.

Ceyda Ateş paylaştı eşi yorum yaptı: Çocuğu da kendine benzettin

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı.

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar" notunu düştü.
Buğra Toplusoy da eşi Ceyda Ateş'in paylaşımına kayıtsız kalmadı esprili bir yorum yazdı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncunun eşi fotoğrada 'Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Buğra Toplusoy Ceyda Ateş
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